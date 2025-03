No Porriño o 8M dura 365 días

Baixo o lema «8M, 365 días», o programa do Concello de Porriño para conmemorar o Día Internacional da Muller deste ano, pon o foco na necesidade de reivindicar os dereitos das mulleres e a igualdade de xénero non só cada 8 de marzo, senón todos os días do ano.

«O 8M é un día simbólico, pero a loita pola igualdade é diaria. Con esta programación queremos poñer en valor o papel das mulleres do noso concello, da nosa historia e da nosa cultura», sinalou o alcalde, Alejandro Lorenzo, no acto de presentación. «Queremos que O Porriño sexa un referente na loita feminista, e iso conséguese coa implicación de todas e todos», engadiu.

Pola súa banda, a concelleira de igualdade, Carolina González Costas destacou a diversidade das actividades programadas: «Esta programación quere chegar a todas as idades e sectores da poboación. Apostamos por actividades culturais, educativas e de lecer que poñan en valor ás mulleres e a súa historia».

Hoxe ás 12:00 horas, instalarase o Punto Violeta na Praza do Concello, seguido da presentación do libro «Corpo Nómade», de Tere Ríos Noya, e un recital poético con música de guitarra. Ás 12:15, lerase o manifesto do 8M, con reparto de rosas moradas e nomeamento simbólico de rúas e prazas con nomes femininos. Ás 12:30, proxección dunha video reportaxe conmemorativa.

O xoves 13, ás 17:00 horas, celebrarase a actividade «Xogos Sororas», para promover a igualdade a través de xogos tradicionais. O venres 14, ás 19:30 horas, o concerto de LAW traerá música mesturada para reivindicar a igualdade.

Ademais, a actividade educativa Banco da Igualdade implicará ao alumnado nos centros educativos, decorando bancos co obxectivo de fomentar a igualdade e o respecto.

«Esta actividade é unha forma de implicar á infancia e mocidade na reflexión sobre a igualdade, promovendo ao mesmo tempo o uso do galego e a creatividade», explicou Carolina González Costas.

O Concello do Porriño anima á veciñanza a participar nos actos programados, co convencemento de que a igualdade real e efectiva constrúese coa implicación de toda a sociedade, día a día.