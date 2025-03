Ponteareas activa a súa campaña para o 8M

O Concello de Ponteareas activou diferentes accións para reivindicar o Día Internacional da Muller, o 8M, que veñen a reforzar as iniciativas como o punto violeta virtual, un espazo na web do Concello con toda a información do punto violeta accesible os 365 días do ano as 24 horas do día.

A este espazo web pódese acceder a través dun código QR que a cidadanía atopará en carteis e pegatinas distribuídos por espazos públicos do centro urbano e das parroquias así como por locais de lecer nocturno e establecementos. Tamén estará aloxada na web do Concello toda a información e accións específcas do 8M así como do Punto Violeta Virtual.

Dentro da programación do 8M o Concello organizou o concurso de microrrelatos feministas para maiores de idade e tamén na categoría infantil e xuvenil en colaboración cos centros educativos, cuxos gañadores se anunciaron trala lectura do manifesto deste ano, onte, nas escaleiras do Casa do Concello,

Tamén se lanzou a campaña «Mulleres do presente e do futuro» que visibiliza a mulleres destacadas nos eidos da investigación, do deporte ou da comunicación, entre outros sectores. Protagonizan esta campaña Elena García Armada, enxeñeira industrial experta en innovación ao servizo da inclusión; Esther Estévez Casado, xornalista e presentadora; María Soa e Sara Faro do dúo musical Fillas de Cassandra; Ledicia Costas Álvarez, escritora e tradutora galega; Lucía Freitas, chef Estrela Michelin; Sara García Alonso, bióloga molecular e candidata a astronauta e Susana Rodríguez Gacio, paratriatleta e médica. Todas elas representan a superación en diferentes eidos, no deporte, na ciencia, nas letras, nas artes ou na comunicación, explica a concelleira de Benestar Social, Raquel Plana, «porque a través desta campaña queremos amosar unha vez máis que as mulleres están presentes no día a día, nas pequenas e nas grandes cousas, que son indispensables para os grandes retos mundiais e porque podemos chegar aló onde nos propoñamos».