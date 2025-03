O 8M adianta a Primavera Cultural deste ano no Rosal

O Rosal agarda á primavera cunha axenda repleta de eventos que recollen a vitalidade dos seus barrios e parroquias. Con case unha vintena de actividades, marzo e abril chegan cunha morea de festas populares que enchen de vida todos os recunchos do municipio cunha programación que vai dende a Festa de San Gregorio hoxe e mañá, o San Xosé de Novás do 16 de marzo ou as Festas de Sanxián o 26 e 27 de abril.

«Este ano as festas tradicionais e populares cobran máis forza que nunca e dende o Concello colaboramos activamente con todas elas, dando así pulo aos grupos locais e dinamizando a nosa cultura», salientou a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

Marzo converterase de novo no mes da muller con actividades arredor do 8M, como un innovador roteiro guiado que permitirá a todas e todos os participantes descubrir a figura de mulleres que foron clave no desenvolvemento do Rosal, visibilizando o seu papel na historia. Será hoxe, 8 de marzo, data na que tamén haberá unha concentración co gallo do Día Internacional da Muller na Praza do Calvario.

Como recordou a rexedora, «queremos que as xentes de O Rosal poidan descubrir e valorar a historia que nos fixeron ser quen somos hoxe, en especial as mulleres que marcaron a diferenza nas diferentes épocas». Para continuar revolucionando mentes os Cafés en Igualdade continúan o 27 de marzo para abordar por que os coidados recaen sempre nas mulleres, e o 24 de abril para falar do envellecemento. Tamén repite o programa Venres Rebuldeiros con tres novas citas o 14 e 28 de marzo e o 11 de abril, e o 15 de marzo o público poderá desfrutar do agardado Concerto de Primavera da Banda da Agrupación Musical do Rosal.

Chega tamén unha nova edición do Mercadiño Infantil de Troco da Asociación Xoaninhas o 16 de marzo, un espazo de troco e reutilización.