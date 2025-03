Nova edición do obradoiro de crecemento persoal para mulleres

Xa está aberto o prazo de inscrición para o Obradoiro de Crecemento Persoal para Mulleres, que busca mellorar a xestión emocional, fortalecer habilidades de comunicación, e fomentar o autocoidado. O obxectivo é que as participantes se sintan protagonistas da súa vida. O obradoiro terá lugar no Edificio Multiusos de Torneiros os días 18 e 25 de marzo e 1 de abril, en horario de mañá. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste tipo de iniciativas.

As persoas interesadas poden inscribirse até o 13 de marzo no rexistro do Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Para máis información, poden dirixirse ao CIM do Concello ou chamar ao teléfono 986 33 50 00 (Extensión 257).