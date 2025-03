Mos adica o 8M á conmemoración das súas mestras

O acto central de conmemoración do 8M en Mos celebrouse onte, venres 7 de marzo. Foi unha homenaxe ás mestras, profesoras e fundadoras das Escolas e Colexios de Mos que se enmarcou baixo o título de «Escribamos a nosa historia», e foi dinamizado pola actriz, presentadora, pedagoga teatral e coach, guionista, articulista e drectora Estíbaliz Veiga.

«Este ano decidimos facer unha merecida homenaxe ás mulleres educadoras que durante anos foron referencia para moitas xeracións de mosenses. Mestras e profesoras fundadoras de colexios, ou primeiras directoras, xefas de estudo, etc. das escolas de Mos, e mestras que deron clases ao alumnado de infantil nas escolas unitarias ou nas súas casas, nunca época na que non se empezaba o colexio ata primaria; e que foron precursoras do apoio de conciliación para moitas familias», explican os representante municipais Arévalo e Costas, na presentación do evento, na que estiveron acompañados polas mulleres concelleiras do goberno local, Sara Cebreiro, Julia Loureiro, Feli Rodríguez e Laura Méndez, por traballadoras municipais da concellería de Igualdade e do CIM de Mos, pola directora da Escola Infantil de Cototorrón e representantes da Asociación de Mulleres Rurais, e do Grupo de Teatro en Igualdade de Mos.

Rexedora local e edil de Igualdade informaron a este respecto que o acto chámase «Escribamos a nosa historia», «porque estas mestras foron as persoas que nos axudaron a moitos a escribir unha parte moi importante da nosa historia, apoiaron, guiaron e axudaron a crecer e inculcaron, xunto coas familias, valores que nos converteron no que somos hoxe. Mestras que foron pioneiras sendo directoras de centros educativos, xefas de estudo ou fundadoras de centros educativos referentes no eido educativo».

Entre as homenaxeadas atópanse educadoras do IES de Mos, das Escolas Unitarias de Dornelas e Pena de Francia, do CEIP Mestre Martínez Alonso, do CEIP Atín-Cela, do CEIP de Petelos, do Colexio Lar e O Castro British School, etc.

Cea da muller

Arévalo e Costas informaron tamén de que hoxe, día 8 de marzo, celebrarase a tradicional e multitudinaria Cea da Muller do Concello de Mos, que este ano se ambienta na temática dos anos 20.

Precisamente esta temática está relacionada e vén derivada do eixo central dos actos conmemorativos: a educación; xa que a década de 1920 foi unha década de explosión do feminismo.

Durante os 4 anos que durou a I Guerra Mundial, ás mulleres desempeñaron os papeis antes privados e exclusivos dos homes, e non houbo retroceso.

Comezaron a ir ao cine, soas a actividades, etc. Coco Chanel recortou a saia e borrou o corsé e a cintura avispada. As mulleres estaban decididas a non perder a liberdade conseguida. En España, as mulleres comezaron a afiliarse a partidos políticos, ou sindicatos, conseguiuse o recoñecemento do voto feminino, e xurdiron as primeiras mulleres en ocupar escanos no Congreso.

Dende o ámbito da educación, María de Maeztu foi unha das pioneiras na loita en conseguir acceso á educación das mulleres. Por iso xurdiu a idea de facer unha reivindicación dos dereitos acadados nesta epoca durante a cea.

Outras actividades

O programa de actos conmemorativos do 8M en Mos completarase coa Mesa redonda «Mulleres ciclistas, pedaleando cara a igualdade», incluída na Mesa Local de «La Vuelta» o 15 de marzo.

O 16 marzo escenificarase a obra «As que limpan», da compañía A Panadaría do Circuito + Escénicas da Deputación de Pontevedra.

O 23 marzo terá lugar a Andaina Mulleres Rurais. E por último, o 29 de marzo o Grupo de Teatro en Igualdade do Concello de Mos representará «Monólogos» no Centro cultural social e veciñal de Herville, unha serie de monólogos cómicos que reflexionan sobre diferentes aspectos do noso día a día.