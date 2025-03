Marzo é o mes da Muller en Salceda

Salceda de Caselas preparou unha intensa e variada programación para conmemorar o Día Internacional da Muller, o 8 de marzo, con actividades que se desenvolverán ao longo de todo o mes, con énfase na loita histórica pola igualdade, o recoñecemento do traballo feminino e a reflexión sobre a igualdade de xénero en diferentes ámbitos.

A programación comezou este luns 3 de marzo cun Punto Violeta no Torreiro da festa da Feira, onde se ofreceu información e recursos sobre violencia de xénero de 22.00h a 6.00h.

Este punto de sensibilización foi unha das primeiras iniciativas da semana, que culminará hoxe, 8 de marzo, cunha serie de actos no centro da vila.

8 de marzo

A xornada de hoxe comeza ás 12.00h, na praza do concello, coa lectura do Manifesto, no que se fará unha reflexión colectiva sobre os avances na loita pola igualdade e a situación actual das mulleres en diferentes contextos.

A continuación, ás 12.30h, terá lugar a actuación das Cantadeiras da Serra da Anta, que tamén participarán nun «Café e faladoiro» sobre autocoidarse e o poder do grupo na Devesa. A charla contará coa participación de Sabela Salgueiro, traballadora social especializada en saúde, sexualidade e xénero, xunto ás mulleres da Serra da Anta, que compartirán a súa experiencia de loita contra o cancro.

Pola tarde, ás 19.30h, o Centro Cultural de Parderrubias acollerá a proxección do documental «Raíces e logros. Da loita histórica aos avances en igualdade», seguido dunha charla e debate aberto á cidadanía, organizado pola Asociación Veciñal Santo Tomé de Parderrubias.

A programación continúa o domingo 9 de marzo co monólogo «Enredada», de Leti da Taberna, que reflexionará sobre a ironía en como inflúen as redes sociais no noso día a día, ás 19.00h no Auditorio Municipal.

Este espectáculo está dirixido ao público adulto e será necesario recoller os convites na Casa da Cultura.

Xa no mes de marzo, Salceda tamén ofrecerá outras actividades formativas e culturais. Os días 10 e 17 de marzo terá lugar a actividade formativa «Coeducación no deporte», destinada aos colectivos deportivos locais, cunha mirada á mocidade e ás súas relacións na práctica deportiva.

Tamén se celebrarán presentacións de libros, coloquios e faladoiros, como o coloquio «Hai mulleres», sobre «Galegas na música» da autora Isabel Blanco, que se desenvolverá o 14 de marzo no Auditorio Municipal.

O mes de marzo concluirá co faladoiro antropolóxico sobre «Parteiras, as guías do limiar da vida» impartido por Lidia Ventoso Mariño o 21 de marzo no C.S. O Matadoiro, seguido dun recital poético arredor da figura de Gloria Fuertes o 23 de marzo, a cargo de Paula Pier.

Máis alá de marzo

Salceda tamén se prepara para actividades culturais que se prolongarán ata o mes de abril e maio, como o taller de ilustración con María Lapido, o espectáculo de improvisación «Improconas» a cargo de Moito morro Teatro, ou o concerto das letras «O legado das nosas avoas», que rendirá homenaxe á poesía popular galega transmitida polas mulleres da música tradicional.

Ademais, o programa inclúe importantes iniciativas de sensibilización educativa, como o proxecto Ultravioleta no CEP Altamira e a actividade «Sexualidade Integral» para o alumnado de 2º ESO do IES Pedras Rubias, que abordarán temas de sexualidade, afectividade, consentimento e diversidade, ou a terceira edición de «Donas de sí», con conversatorios en igualdade dirixidos á mocidade.

Outra cita ineludible será o 31 de maio, co 2º rally «Rurais e creativas», que percorrerá a vila de Salceda de Caselas para asistir a diferentes mostras da súa diversidade cultural en espazos de representación non convencionais. A inscrición previa, así como a solicitude de información, levarase a cabo no correo electrónico trezecatorze@gmail.com. A saída do rally será no Carreiro do Rollo, e a meta, no C.S. O matadorio. Será apto para todos os públicos

O Concello de Salceda de Caselas procura con esta programación estimular a reflexión e a reivindicación das mulleres, con actividades que abarcan desde a educación e sensibilización ata a cultura e o lecer, ofrecendo un espazo de visibilidade e diálogo sobre a loita pola igualdade de xénero.