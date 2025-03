Máis de 800 persoas encheron de cor o Rosal

O pasado domingo 2 de marzo máis de 800 persoas participaron no tradicional desfile de Entroido dende a Rotonda da Feira que percorreu as rúas Xulio Sesto e Ramón Franco ata o cruce coa Lomba.

Un ambiente festivo que mesturou a esencia do entroido máis clásico e a creatividade máis innovadora nas diferentes modalidades que formaron parte do concurso de disfraces: oito participantes na modalidade carroza, seis na de comparsas, dous na de entroido tradicional, dous na categoría de grupo e seis na individual, catro en adultos e dous en infantil.

«O Entroido no Rosal é moito máis ca un simple desfile, é unha auténtica explosión de imaxinación e tradición que enche de vida as nosas rúas», salientou a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

Para a correcta celebración do Entroido, a Policía Local pechou as rúas Campo da Feira dende a altura do cemiterio ata a Rotondada Feira, da rúa Xulio Sesto e da rúa Ramón Franco, un corte que afectará á circulación do resto das rúas confluíntes.

Ademais, as rúas Simón do Mazo e Cabaqueiros pasarán a ter dobre sentido de circulación e serán de uso exclusivo para acceso de residentes.

O Entroido do Rosal non se limita só ao desfile, xa que en Novás e Fornelos tamén se celebraron actividades para todas as idades.

En Novás a programación de Entroido arrancou coa centenaria tradición da subida do maio, seguida da música da murga Airiños do Cereixo, inchable, xogos populares e chocolate con rosca para todo o público. O luns foi a Gran Corrida do Galo, con toro mecánico na praza ao rematar, e o martes remataron as festas coa tradicional Frixidela con pan de millo e viño, amenizada pola música de Roberto Caco.

Pola súa banda, en Fornelos, a festa comezou con porco ao espeto e a actuación de DJs. O domingo houbo subasta de produtos da terra e máis música coa verbena amenizada polas formacións Azar e Los Satélites. O martes, o entroido rematou coa tradicional Frixidela a partir das 16.00 horas e animación do trío Sabrosito.