Galicia Suroeste inicia os trámites para a certificación Starlight

Galicia Suroeste dá un paso importante no seu obxectivo de converterse nun destino Starlight, iniciando os trámites para obter a certificación que avala a calidade do ceo nocturno. Esta actuación encádrase dentro do Plan Estratéxico e do Plan de Sustentabilidade Turística da entidade.

A Fundación Starlight, creadora deste sistema de certificación, acredita os espazos que protexen e conservan o ceo nocturno. Os destinos certificados promoven o astroturismo, integrando a observación das estrelas no seu patrimonio cultural e natural.

Actualmente, Galicia Suroeste, xunto cos concellos implicados, traballa na adhesión á «Declaración de La Palma» e na inscrición ante a Fundación Starlight. Nos vindeiros meses, levarase a cabo unha auditoría que avaliará criterios ambientais, de iluminación intelixente, e de xestión turística.

A previsión é conseguir a certificación no segundo semestre deste ano, logo de completar a fase documental e científica, que rematará en abril.