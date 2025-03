Dúas propostas teatrais para conmemorar o 8M

O Concello de Tomiño conmemora este ano o Día Internacional da Muller cunha serie de actividades culturais que buscan sensibilizar e promover a igualdade de xénero.

Dentro da programación, dúas propostas teatrais ocuparán un lugar destacado esta fin de semana no Auditorio Municipal de Goián.

Hoxe, a partir das 21:00 horas, representarase a obra «Testosterona», de Malasombra Producións, unha obra que aborda a desigualdade laboral por cuestión de sexo, e faino a través do humor. A representación busca cuestionar os roles impostos pola sociedade e reflexionar sobre as expectativas que se teñen sobre os homes e as mulleres.

Mañá, 9 de marzo, será a quenda de «Historia dunha nena namorada do mar», de Osoldeoutonoteatro, que dará comezo ás 17:30 horas. Este espectáculo para público familiar mergulla nas emocións e as vivencias dunha nena que, ao longo do seu crecemento, se ve confrontada aos retos que implican ser muller nun mundo de homes, e a loita por ser quen quere ser, traballadora do mar. A obra está pensada para todo tipo de público, sendo especialmente adecuada para as familias.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, convida a toda a veciñanza a participar nesta programación especial para conmemorar o Día Internacional da Muller: «Con estas representacións, pretendemos non só ofrecer unha opción cultural para este día tan importante, senón tamén reflexionar sobre a igualdade, a diversidade e a importancia de romper coas barreiras que aínda existen entre homes e mulleres na nosa sociedade», afirmou a alcaldesa.

Ambas as obras terán lugar no Auditorio Municipal de Goián, un espazo cultural que, neste caso, se converterá en punto de encontro para reflexionar sobre o papel das mulleres na sociedade e apoiar a loita pola igualdade de xénero.