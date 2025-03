Contos e circo conmemoran o 8M en Nigrán

O Concello de Nigrán conmemora o 8-M, Día Internacional da Muller, hoxe e mañá, domingo 9 de marzo, con sendos espectáculos a prol da igualdade dirixidos a público adulto e infantil.

Así, primeiramente terá lugar o contacontos de Bea Campos «Marcho que teño que marchar» (20:00 horas, Auditorio Municipal) e, ao día seguinte, o «Circo na casa» de MeRe Clown (19:00 horas, Praza da Biblioteca ou, en caso de choiva, Auditorio Municipal). En ambos casos a entrada é de balde ata completar a cabida.

O espectáculo «Marcho que teño que marchar» é unha divertida sesión de contos para adultos e tamén un espazo para a reflexión sobre os roles e as desigualdades de xénero, as herdanzas culturais e as tradicións familiares. Un cesto trenzado con historias protagonizadas por mulleres que eran feministas sen sabelo: desde meigas artúricas ata avoas misteriosas.

Nun escenario convertido na casa familiar, Bea Campos relata segredos sobre a súa familia mentres cociña, bebe e traballa entre cancións, coplas e conxuros. A súa protagonista, Bea Campos, é actriz, narradora e directora teatral licenciada en arte dramático pola ESAD de Galicia, onde recibiu o premio de interpretación Marta Sieiro.

Desde moi nova comezou a contar contos e atesoura unha longa traxectoria sobre o escenario, incluíndo a participación en festivais de Sudamérica.

Pola súa banda, «Circo na casa» é un espectáculo de circo e malabares en prol da igualdade de xénero que busca concienciar sobre a importancia de colaborar nas tarefas domésticas.

David Merelas é MeRe Clown, un personaxe directo, descarado e extrovertido que fai da interacción directa co público a súa marca persoal. El explica como esas pequenas cousiñas que poden resultar pesadas podémolas transformar en divertidas coa simple axuda do xogo e a imaxinación. Para este clown, a diferencia de roles entre homes e mulleres non están marcados. As tarefas domésticas din que hai que repartilas e non son aburridas en absoluto, pero, son tan doadas como parecen?

No marco do 8M, o Concello informa tamén de que desde o martes 4 de marzo a veciñanza pode recoller camisetas alusivas á conmemoración, no CIM (Estrada pola Vía, 69) e na Oficina de Atención Cidadá do Concello de Nigrán (de balde e ata esgotar existencias).

Tamén no marco deste Día Internacional das Mulleres o Concello ofreceu o 1 de marzo un obradoiro de autodefensa destinado a mulleres.