A Cañiza homenaxea a Rita Fernández, pioneira na arquitectura

A Cañiza e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) homenaxearon á arquitecta Rita Fernández Queimadelos, unha das pioneiras da arquitectura galega, ao nomear a Praza do Mercado como «Praza arquitecta Rita Queimadelos». Esta distinción, realizada no marco da celebración do Día Internacional da Muller, visibiliza a traxectoria dunha muller que foi a terceira en obter o título de Arquitecta en España en 1940.

O acto foi presidido polo decano do COAG, Luciano Alfaya, e o alcalde da Cañiza, Luis Piña, que descubriron a placa na praza. A homenaxe contou coa presenza de Rita Iranzo, filla da arquitecta, e varios profesionais do sector.

Luciano Alfaya destacou o importante papel de Queimadelos como referente para as mulleres arquitectas, sinalando que esta é unha das poucas ocasións en que un municipio español honra a unha muller arquitecta nomeando un espazo público con seu nome.

O alcalde Luis Piña tamén mencionou o apoio da avoa de Rita, Modesta Queimadelos, quen axudou á arquitecta a iniciar os seus estudos universitarios en Santiago de Compostela, subliñando a importancia da súa figura na vida de Rita.

Esta homenaxe forma parte das actividades organizadas para o 8M e do Plan de Igualdade do Consejo Superior de Colexios de Arquitectos de España.