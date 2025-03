O Concello de Baiona, a través da Concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller, organizou un completo programa cultural denominado «Baiona Lila» para conmemorar o 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Este programa, que se desenvolve durante todo o mes de marzo, inclúe unha ampla variedade de actividades dirixidas a todos os públicos, tanto en centros escolares como en espazos e instalacións municipais.

Baiona conmemora o 8M con eventos para todos os públicos

A concelleira de Igualdade, Sheila González Martíns, explicou que o obxectivo principal destas actividades é «lembrar e concienciar á sociedade sobre a importancia de seguir traballando pola igualdade de xénero en todos os ámbitos da vida». Aínda que se lograron avances significativos, a concelleira subliñou que persisten desafíos relacionados coa discriminación de xénero e a violencia contra as mulleres. Este mes está pensado para reflexionar sobre os logros e as dificultades que as mulleres seguen a enfrentar na loita pola igualdade.

Unha das actividades destacadas do programa é a exposición «Achegas das mulleres á sustentibilidade do mar», que estará aberta ao público na praza de abastos de Baiona até o 7 de abril. Esta mostra busca dar visibilidade ao papel fundamental das mulleres no ámbito mariño, especialmente en áreas como a pesca e a conservación mariña.

Outra das propostas do programa é un flashmob organizado pola escola de baile HuslingDance, que terá lugar o 8 de marzo no Paseo Pinzón de Baiona. Este evento busca promover o empoderamento feminino e está aberto a todos, sen importar a idade ou nivel de habilidade en baile.

O programa tamén inclúe actividades educativas para os centros escolares. O luns 10 de marzo, o Centro Público Integrado Cova Terreña e o Centro de Educación Infantil e Primaria de Fontes acollerán o espectáculo «Inventoras con mentes curiosas», da compañía «A xanela de Maxín».

O mesmo espectáculo representarase no CEIP de Belesar e no Centro de Educación Primaria de Sabaris o martes 18 de marzo. Ademais, as actividades «O arquipélago da igualdade. A illa da corresponsabilidade» están dirixidas ao alumnado de terceiro ciclo de educación primaria, e serán impartidas por expertas en xénero e violencia como Priscila Retamozo e Cristina Louzán. Estas actividades buscan traballar a autoestima dos nenos e nenas e promover relacións libres de estereotipos de xénero.

O CPI Cova Terreña acollerá esta actividade o martes 11 de marzo, mentres que o xoves 13 de marzo se levará a cabo no CEIP de Sabaris, no Centro de Educación Infantil e Primaria de Fontes e no de Belesar.

Outro evento importante será a narración oral «O castelo violeta», que se desenvolverá en varios centros educativos ao longo do mes. A primeira sesión terá lugar o 18 de marzo no CPI Cova Terreña e no CEIP Fontes, o 19 de marzo no CEIP de Belesar e o 20 de marzo na escola infantil «O Areal». Bea Campos, de Migallas Teatro, será a encargada de interpretar esta divertida sesión que, a través de álbums ilustrados, reflexiona sobre a igualdade entre nenas e nenos e a destrución dos estereotipos sexistas.

Ademais, a sesión de contos «Garavanciña» terá lugar o 20 de marzo na galescola «A galiña azul». Trátase dunha actividade que, a través de música, monicreques e narración oral, adapta un conto clásico da literatura infantil para loitar contra os estereotipos de xénero, reiventando os roles tradicionais.

O programa tamén inclúe a iniciativa «Mantente Activa», que se desenvolverá no Multiusos de Sabaris entre o 18 e o 26 de marzo. Este evento está dirixido a mulleres de todas as idades a partir de 16 anos e, en colaboración coa escola de baile HuslingDance, ofrecerá actividades como Hip Hop fit, ximnasia activa, danza afrocubana e chi-out fusion de taichí e ioga. Todas as actividades son de balde, pero require inscrición previa.

No ámbito da arteterapia, a artista multidisciplinar Irene Silva impartirá o taller «Protagonistas» no Multiusos de Sabaris a partir do 20 de marzo. O obxectivo deste taller é sensibilizar e ensinar a intelixencia emocional como ferramenta de empoderamento para as mulleres participantes.

Un dos eventos culturais destacados será o espectáculo teatral «Bulebule», da compañía Náufragos Teatro, que se representará o domingo 23 de marzo no Auditorio V Centenario. Dirixido a público familiar a partir de 4 anos, o espectáculo explora os camiños da igualdade e o esforzo das mulleres por derrubar as barreiras que lles impiden acceder a determinadas profesions. A obra conta a historia de Candela, unha nena que loita contra o TDAH e busca converterse na patroa do seu propio barco.

Finalmente, o programa concluirá o 29 de marzo cun concerto do grupo De Vacas no Auditorio V Centenario. O espectáculo «Rebovina Divas ao vivo» será unha homenaxe ás grandes divas do pop dos 90 e será de balde, pero require a descarga de entradas que estarán dispoñibles a partir do 8 de marzo.

Todas as actividades do programa «Baiona Lila» buscan sensibilizar á comunidade sobre a igualdade de xénero, promover a participación activa das mulleres e reflexionar sobre os avances conseguidos e os retos aínda presentes.