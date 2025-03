Aberto o prazo de presentación para a II residencia artística do Condado

A Residencia de Artistas municipal de Ponteareas, Artistea, abre de novo as súas portas para celebrar a súa segunda edición, na que acollerá ata 5 proxectos artísticos nas disciplinas de banda deseñada, documental e «light art».

A II residencia artística celebrarase entre o 13 e o 20 de abril, e as persoas interesadas en candidatar poden consultar as bases no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ponteareas.

Para calquera dúbida ou aclaración poden pórse en contacto coa organización a través de instagram (@artistea.residencia.ponteareas) ou facebook (Artistea residencia). As persoas seleccionadas disporán dunha axuda para desprazamento e compra de materiais, así coma aloxamento no edificio da Residencia durante esa semana, ademais de espazos de traballo adecuados ás necesidades dos seus proxectos, e unha masterclass cunha persoa de recoñecido prestixio nalgunha das súas disciplinas.