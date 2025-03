Aberta a admisión en centros educativos

A Concellería de Educación do Porriño informa que o prazo para solicitar praza nos centros educativos para o curso 2025/26 está aberto ata o 20 de marzo. As solicitudes poden presentarse de forma presencial ou telemática. O proceso está aberto para alumnado de Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato que desexen cambiar de centro, sempre que existan prazas vacantes. As listaxes provisionais publicaranse o 25 de abril e as definitivas o 15 de maio.