300 persoas enchen o Entroido de cor

O pasado domingo, a Cañiza viviu unha das súas festividades máis tradicionais e divertidas, o «Concurso de Comparsas», que este ano congregou a máis de 300 participantes nas rúas do centro da vila. Un evento que, unha vez máis, se caracterizou pola orixinalidade, creatividade e moito humor, enmarcado dentro das celebracións do Entroido.

Un total de 6 comparsas adultas e 2 infantís tomaron parte nun desfile que percorreu as rúas da localidade, a partir da Carballeira do Cacharado, e culminou na rúa Antonio Facorro, onde as comparsas se exhibiron diante dun numeroso público e un xurado de recoñecida traxectoria.

O evento foi organizado polo Concello da Cañiza, co apoio do departamento de Cultura e Obras, e contou cun xurado composto por figuras destacadas do mundo da arte e a cultura: o artista Diego de Giráldez, o deseñador Cristobal Vidal, a produtora, directora e actriz Marta Pérez, e o profesor Agustín Domínguez.

O Alcalde da Cañiza, Luis Piña, deu inicio á gala de entrega de premios, presentada por Edi FM, agradecendo a participación de todos os asistentes e destacando o valor das comparsas que, con moito esforzo e dedicación, manteñen viva a tradición do Entroido na vila. Piña tamén agradeceu a colaboración dos traballadores municipais que fixeron posible o evento e fixo un chamamento para seguir apostando polo mantemento de festexos como este, que enriquecen a cultura local.

Os premios foron repartidos en varias categorías. No apartado de comparsas adultas, o primeiro premio foi para «En Oroso viven como reinas», mentres que o segundo e terceiro prêmios foron para «Springfield invade A Cañiza» e «Paxaretada na Cañiza», respectivamente. O cuarto premio foi para «Barbieland».

Pola súa parte, na categoría infantil, os gañadores foron «Por un amor eterno», que levou o primeiro premio, e «Chusquilego», que se fixo co segundo premio.

A xornada tamén incluiu actividades especiais para os máis pequenos, como un espectáculo musical, photocall e unha merenda na Casa da Cultura, onde os nenos puideron seguir gozando da festa en familia.