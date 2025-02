Os vernes no Rosal: contacontos, música e monicreques

Os Venres Rebuldeiros regresan ao Rosal con contacontos, música e monicreques para que nenos e nenas desfruten de tardes cheas de aprendizaxe e diversión. O Concello prepara para os meses de febreiro e marzo tres novas actividades de balde para fomentar a creatividade e o amor pola lectura entre a cativada.

«Infancia e cultura son dous piares fundamentais para o noso Concello. Con esta iniciativa buscamos ofrecer á rapazada experiencias enriquecedoras que lles axuden a descubrir o poder das historias, da música e da creatividade», destacou a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

Co Día de Rosalía á volta da esquina, as actividades arrancarán o vindeiro 21 de febreiro con «Rosalía ten poderes», un espectáculo no que Manuela guiará a nenos e nenas nun percorrido pola vida e obra de Rosalía de Castro, dando a coñecer os seus valores. A través de pequenos contos e narracións dinámicas, descubrirán a capacidade que tivo Rosalía para facer visible a literatura feita por mulleres en particular e a lingua e a cultura galegas en xeral. Espectáculo adaptado a diferentes idades de educación infantil e primaria.

Xa en marzo os Venres Rebuldeiros volverán o día 14 co obradoiro musical ‘Do, re, mi, fa... sol!, no que Fátima Martínez familiarizará á cativada de máis de 3 anos cos conceptos musicais dun xeito desenfadado e divertido. O obradoiro realízase ao abeiro do proxecto educativo para este ano 2025 de Fátima Martínez, que comeza os seus estudos musicais na Agrupación Musical do Rosal, con só 6 anos, pasando polo Conservatorio Profesional de Tui e o Superior de Música da Coruña. Como especialista no ámbito pedagóxico ven con este obradoiro musical para cativos de máis de 3 anos, co obxectivo de familiarizarnos cos conceptos musicais de xeito desenfadado e divertido, valorar a importancia da música como canle de expresión emocional, desenvolver a capacidade auditiva e aprender diversos ritmos e melodías.

O 28 de marzo será a quenda do obradoiro de monicreques de calcetín, unha divertida actividade da man de Galitoon que incluirá todos os materiais necesarios, con prazas limitadas e para a que será necesaria inscrición previa chamando ao teléfono 986 625 000. O prazo de inscrición abrirase a primeira semana de marzo.

Todas as sesións dos Venres Rebuldeiros celebraranse na Biblioteca Municipal ás 18.00 horas. Estas actividades, de balde, están enmarcadas na iniciativa ‘Ler conta moito’, un programa de dinamización da lectura que busca achegar á veciñanza ao pracer de ler e á información dun xeito lúdico e atractivo a través dos centros que pertencen á Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.