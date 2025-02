Tui segue a reivindicar a figura de Rosendo Salvado

Dende o próximo martes 25 de febreiro e até o sábado 1 de marzo o Concello de Tui organiza unha nova edición das Xornadas Rosendo Salvado dedicadas á reivindicación do excepcional legado que este egrexio tudense ten aportado ao longo da súa vida. Lembrando a data do seu nacemento, o 1 de marzo de 1814, este ano celébrase a cuarta edición destas xornadas que reunirán en Tui a diversos especialistas na vida e obra do beneditino tudense e fundador da abadía de Nova Nursia na Australia occidental.

A concelleira de Cultura tudense, Sonsoles Vicente Solla, explica que a figura do tudense Frei Rosendo Salvado Rotea (1814-1900) é unhas das personalidades tudenses de maior proxección, interese e actualidade. A súa traxectoria atinxe a numerosos aspectos, dende a súa dimensión como misioneiro nas terras de Australia, a súa faceta como músico, investigador etnográfico ou naturalista, o seu labor de promoción da multiculturalidade ou dos dereitos humanos como defensor da existencia dunha única raza humana... Estes son aspectos sobre os que cómpre afondar para divulgar a súa obra e traxectoria e contribuír a promoción da súa figura e da nosa cidade.

O programa deste 2025 comezará o próximo martes, 25 de febreiro, ás 19.30 horas no novo espazo sociocultural da rúa Camilo J. Cela coa conferencia «A viaxe infinita de Rosendo Salvado» a cargo de Valentín Carrera, xornalista e director da serie documental sobre Salvado. Na mesma Valentín Carrera ofrecerá o relato da súa experiencia sobre o descubrimento e fascinación arredor da figura de Rosendo Salvado ao tempo que revisará o proceso de produción da serie documental que ten dirixido sobre este persoeiro tudense.

No mesmo espazo sociocultural da rúa Camilo J. Cela o mércores, 26 de febreiro, ás 19.30 h terá lugar a conferencia de Xoán M. Carreira e Maruxa Baliñas: «Salvado y la Sociedad Filarmónica de Perth». Xoán Manuel Carreira e Maruxa Baliñas son dous afamados musicólogos galegos, editor e directora respectivamente do diario musical «Mundoclásico», ambos teñen estudado en profundidade a traxectoria musical de Rosendo Salvado, con especial incidencia nos fontes australianas e nos ofrecerán unha visión do labor musical de Salvado en Perth.

Xa o xoves, 27 de febreiro, ás 19.30 horas, a cita será na Casa de Galicia de Madrid coa presentación e estrea da serie documental «Rosendo Salvado, aventura e misión dun galego en Australia» dirixida por Valentín Carrera. No acto estará presente o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro González.