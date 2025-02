Son moitas as persoas que cambiaron o termalismo de Ourense polo de Salvaterra. As termas de Teáns convertíronse en pouco tempo nun dos mellores recursos do Condado e a Paradanta para o disfrute do tempo de lecer, coa particularidade de que son un manacial de saúde.

Relaxación e saude, todo o ano

Ademáis a asistencia as termas e multixeracional destacando desde persoas mozas que acuden despóis do traballo ou cando están de descanso, a persoas xubiladas a calquera hora do día. Dende o mércores a estadía neste espazo e constante según explican desde o Concello de Salvaterra.

O Espazo Termal de Teáns está situado á beira do río Miño, e é recoñecido como un dos complexos termais ao aire libre máis grandes de Galicia. Este espazo ofrece aos visitantes «unha experiencia única de relaxación e benestar nunha contorna natural privilexiada», tal e como destacan desde o propio Concello.

O complexo conta con tres piscinas de auga quente e unha de auga fría, todas elas alimentadas por mananciais naturais que emerxen desde o subsolo nas marxes do río Miño. As piscinas de auga quente teñen unha superficie aproximada de 140 metros cadrados e unha profundidade de 0,60 metros, mentres que a piscina de auga fría é máis pequena, cuns 30 metros cadrados e unha profundidade de 1,40 metros.

As augas de Teáns son ricas en minerais e posúen propiedades terapéuticas. Son especialmente beneficiosas para afeccións respiratorias e dermatolóxicas debido á súa composición sulfurada, así como para trastornos dixestivos grazas aos seus compoñentes clorurados e sulfatados.

O espazo termal abre de mércores a domingo, permanecendo pechado os luns e martes por labores de mantemento.

En inverno o horario de apertura e de 10:00 a 13:00 horas e de 17:00 a 21:00 horas. No verán de 9:00 a 12:00 e de 19:00 a 23:00 horas.

A entrada xeral ten un custo de 4 euros. Os residentes na Eurociudade Salvaterra-Monção gozan dunha bonificación do 50%, pagando 2 euros. Ademais, ofrécese un abono de 10 baños por 30 euros. 

O proxecto para desenvolver este espazo termal comezou a principios de 2019, co obxectivo de converter as augas termais de Teáns nun atractivo turístico e de benestar para a comarca. Tras obter a autorización para o uso lúdico das augas, as instalacións foron inauguradas oficialmente en xullo de 2022. O complexo abarca máis de 22.000 metros cadrados, incluíndo áreas recreativas e de estacionamento, e ten capacidade para máis de 250 persoas.

Desde a súa apertura, o Espazo Termal de Teáns foi un punto de encontro para residentes e visitantes, ofrecendo unha contorna natural privilexiada con vistas panorámicas cara Portugal. Ademais das piscinas termais, o recinto foi equipado con modernas instalacións para garantir unha experiencia cómoda e relaxante para todos os usuarios.