O sábado 1 de marzo comezan as celebracións do Entroido en Redondela. A rapazada será a protagonista desta xornada co Entroido Infantil e Xuvenil con obradoiros na Alameda de Castelao entre as 17.00 e as 19.30 horas. A Praza da Constitución acollerá o espectáculo do Mago Noel ás 17.30 horas, co show «Que curioso!», un espectáculo de maxia moi participativo e colorido. A música correrá a cargo do grupo The Turre´s Band cun animado pasarrúas polo centro da vila desde as 18.30 horas. A partir das 22.00 horas o Entroido deste 2025 repetirá a festa do sábado noite no campo da feira. Nesta ocasión será a orquestra París de Noia a encargada de poñer o ritmo a unha xornada chea de baile e diversión. «Será un gran comezo do Entroido para animar á veciñanza nunhas festas que son unha tradición en Redondela, onde se vive esta celebración dun xeito moi especial», sinala a concelleira de Cultura Rita Pérez.

Redondela preme o botón da trouleada

O día 2 de marzo, domingo de Entroido, ás 17.00 horas terá lugar a concentración das comparsas no Campo da Feira. Ás 18.00 fará o seu pasarrúas Tío Emilio, a tradicional comparsa representativa do Entroido redondelán. A continuación será o desfile de comparsas que percorrerá as principais rúas da vila. Ás 20.30 horas será a entrega de premios.

Martes de Entroido

O día 4, Martes de Entroido, é un día grande en Redondela, coa participación de veciños e veciñas de todas as idades. A alcaldesa, Digna Rivas, sinala a importancia desta xornada tan tradicional nas festividades de Redondela «que reúne a grupos de amigos e familias completas con participantes de todas as idades que viven o Entroido na rúa, por iso desde o Concello poñemos todo da nosa parte para que sexa un día moi especial cheo de actividades». Ás 17.00 horas comezará o Desfile-Concurso de Disfraces individual e colectivo. As inscricións para participar poderán facerse nos soportais do Concello desde as 16.00 e a entrega de premios será ás 18.45 horas.

Os máis pequenos terán o seu espazo na Alameda Castelao con diferentes obradoiros desde as 17.00 e ata as 19.30 horas. As rúas contarán con moita animación da man da batucada de Latexo Percusión. O seu espectáculo de batucada mistura ritmos dos blocos afro brasileiros con outros universos musicais como o reggae, o funk ou a salsa.

Ás 19.00 horas, fiel á súa cita, celebrarase a queima do Meco co espectáculo «Pachamama» de Troula Animación. A festa continuará pola noite desde as 20.30 horas coa música do grupo Hey Hematoma, que fará bailar aos público coas cancións de Siniestro Total na praza da Constitución.

O sábado día 8 de marzo celebrarase o Entroido en Chapela. As comparsas reuniranse ás 17.00 horas do alto da Encarnación. Ás 18.00 horas sairá o desfile acompañado polos percusionistas e tamborileiros de Aperta. Pecharán a comitiva os participantes do Enterro do Berete que fará o seu percorrido ata a praia de Arealoga. A queima do Berete será ás 20.15 horas. A xornada pecharase coa música da discoteca móbil que comezará a sesión ás 20.45 horas no paseo marítimo de Chapela.

O Concello prepara unha ampla programación ao longo de catro días para darlle «máis pulo aínda» a esta tradicional festa. «O Entroido de Verán de Redondela é moi coñecido, pero queremos que o Entroido de Inverno sexa tamén unha gran festa para todos», apunta a concelleira Rita Pérez Táboas.