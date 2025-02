O pasado domingo 16 febreiro tivo lugar no Concello de Salceda de Caselas a primeira edición da proba deportiva Xtrema A Feira. Unha proba organizada pola Asociación Xuvenil Entroido A Feira que se desenvolveu nun entorno natural único, o Parque Recreativo dos Agoeiros, ata onde se achegaron preto dun centenar de deportistas de diversos puntos de Galicia.

A proba Xtrema A Feira recolle o seu éxito

A Xtrema A Feira evaluou a condición física dos participantes nunha contorna natural como a deste Parque Recreativo, e foi ben acollida polas persoas participantes sin que houbera ningún contratempo.

A proba Xtrema A Feira recolle o seu éxito

As 11.00 da mañá arrincaba a carreira, en quendas de 15 deportistas cada 3 minutos.

O percorrido alcanzaba os 8 kilómetros nun circuito de dúas voltas con continuas rampas de desnivel e varios obstáculos para o disfrute dos deportistas e persoas espectadoras.

Entre as probas máis espectaculares contouse cunha zona de escalada sobre rede a un penedo, dous grandes tubos a modo de tobogán ou unha estrutura composta por rodas para a súa escalada.

Na contorna da área recreativa existe unha poza que posibilita a organización da parte acuática do evento, e que foi a máis aclamada entre os asistentes.

Finalizada a proba, a organización tildou de exitosa está primeira edición da Xtrema, que contou coa colaboración e implicación de todo o barrio da Feira, así como o importante apoio do Concello de Salceda de Caselas, diferentes patrocinios e medios de protección oficial e servizo ambulancia.

A clausura da proba realizouse na parte superior da área recreativa, onde se procedeu a entrega de premios ás e os deportistas campións, coa presencia da alcaldesa salcedense, Loli Castiñeira.

O resultado foi o seguinte:

Masculino:

1. Pedro Alfonso

2. Héctor Troncoso Gómez

3. Jonathan Méndez González

Feminino:

1. Andrea López Piñeiro

2. Arantza Rodríguez González

3. Ana Fernández Vázquez

Sen dúbida un dos éxitos da proba é o lugar no que se desenvolveu: o Parque Recreativo de Os Agoeiros. Este parque está situado na parroquia de Santa María e é un espazo natural destacado pola súa contorna pintoresca e as súas instalacións para o lecer ao aire libre. Ademais, desde este punto parten múltiples camiños forestais ideais para realizar camiñadas e explorar os arredores. As instalacións do parque inclúen áreas de picnic con mesas e grellas, zonas de xogos infantís e un campo de fútbol asfaltado, proporcionando opcións de adestramento para todas as idades. A contorna está rodeado dunha densa vexetación, con especies como salgueiros, amieiros, carballos e castiñeiros.