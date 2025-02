Ponteareas inaugura hoxe o seu Entroido máis participativo

O Concello de Ponteareas vive desde hoxe o Entroido máis participativo da súa historia con un programa dotado con preto de 20.000€ euros entre premios e actividades para todos os públicos.

A alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, e o tenente de alcaldesa e concelleiro de Cultura, Juan Carlos González, presentaron o cartel dunha festividade na que non faltarán os obradoiros, os desfiles, xogos, concursos e premios. Desde hoxe, 22 de febreiro,ao mércores 5 de marzo o Concello de Ponteareas ofrecerá distintas propostas de lecer dirixidas a todos os tramos de idade para que toda a cidadanía poida participar.

Juan Carlos González explicou que se repartirán 12.000€euros en premios para as comparsas, 1.000€ para o concurso de disfraces de adultos e 600€ para o concurso de disfraces infantil.

A programación de Entroido comezou en realidade onte, co obradoiro interxeracional de máscaras organizado polo Programa de Emprego Compromiso Xuvenil ás 17:00 horas na residencia de artistas. Este mesmo programa organiza o photocall de entroido e obradoiro de pintacaras e globoflexia no parque da Feira Vella hoxe ás 11:00 horas. Tamén a esta mesma hora e no mesmo lugar organizan o concurso de orellas de entroido e degustación de doces. Nas rúas do centro urbano o Programa de Emprego Compromiso Xuvenil realizará a Volta Vinista. A oferta de lecer de entroido tamén ofrece o obradoiro para aprender a maquillar en parella na sala multiúsos do auditorio municipal. Para esta actividade de maquillaxe requírese inscrición previa no número de teléfono 986 662 674.

O mércores 26 ás 17:30 horas o obradoiro de maquillaxe será para público infantil e o venres 28 de febreiro ás 11:00 horas será o desfile escolar de entroido diante da Casa do Concello. Ás 16:30 horas o Programa de Emprego Compromiso Xuvenil oferce a skape kids «Unha viaxe pola historia» no parque das Pombas. Ás 17:30 horas na praza Maior haberá obradoiro de máscaras de entroido.

Xa no mes de marzo, o día 1, ás 16:30 horas haberá un urban skape co P.E Compromiso Xuvenil con punto de encontro nos Xardíns da Xiralda. Na praza Bugallal haberá inchables a partir das 17:00 horas.

Gran desfile de comprarsas

O domingo 2 será o día grande co desfile de comparsas a partir das 17:30 horas dende Feliciano Barrera, rúa Carballos e avenida de Galicia. Os concursos de disfraces chegan o luns día 3: o infantil será ás 17:00 horas e o de adultos a partir das 20:00 horas, nas dúas categorías haberá premios para os cinco mellores.

As comparsas volven ás rúas o martes día 4 cun desfile desde a rúa Rosalía de Castro a partir das 19:00 horas. A entrega de mencións será na praza Maior ás 20:30 horas e ao remate o Concello convida á gran chocolatada.

O enterro da sardiña celebrarase o mércores día 5 ás 19:30 horas co comezo do velorio diante da Casa do Concello e o enterro ás 20:00 horas con saída dende a Casa do Concello acompañado da charanga SDK ata a praza Maior.