O Entroido do Porriño, con 27, terá máis comparsas que nunca

A conta atrás para o Entroido do Porriño está moi avanzada. O Concello vén de pechar o prazo de inscrición de comparsas participantes, contabilizando o número máis alto ata o de agora rexistrado: 27. Serán 2.155 as persoas que integren tales comparsas, pero serán máis aínda os compoñentes da comitiva dos desfiles que encherán de cor e moita ledicia as rúas da vila, pois a eles hai que sumar dúas charangas e unha batucada.

Dende o goberno local, o alcalde, Alejandro Lorenzo, sinala que, «de seguro, este será o entroido máis multitudinario da historia do noso Concello e da comarca. Xa non só polas máis de 2.000 persoas integrantes das 27 comparsas, senón polas miles que estas atraerán, veciños do Porriño e doutros concellos da comarca e da provincia que se achegarán á nosa vila para desfrutar dos desfiles do sábado e do martes de Entroido».

Unha programación festiva que vai máis alá e que dende a Concellería de Cultura, que dirixe Bienvenido Estévez, darán a coñecer «e na que se incluirán grandes sorpresas musicais, ademais das xa tradicionais actividades e eventos propios desta festa, como pode ser o Xogo da Ola, o pregón ou obradoiros dirixidos sobre todo á cativada», explica o concelleiro.

Así é todo, aínda se está pendente da presentación da programación detallada para cada unha das xornadas festivas do Entroido 2025, que rematará o mércores de cinza co tradicional enterro da sardiña con un testamento redactado polas comparsas, cada unha redactará entre 10 e 15 liñas, podendo participar tamén a veciñanza que así o desexe.

E continuando con cifras récord, tamén este ano incrementouse a cantidade máxima destinada aos premios outorgados á participación. Nun primeiro momento ese aumento foi do 20% respecto do 2024, pero vista a alta inscrición e demanda, desde o goberno local acordouse elevar máis aínda a partida, «facendo un importante esforzo para que ningunha agrupación que quixese participar quedase fóra, recibindo así todas unha recompensa pola súa participación».

O importe de cada premio determinarase segundo o número de compoñentes da comparsa e que será de 300 euros para aquelas de 12 a 19 integrantes, 500 euros para as compostas por entre 20 e 39 persoas, 800 euros para as de 40 a 55 compoñentes, 1.000 euros para as de 56 a 85 integrantes e para aquelas de 86 compoñentes en adiante a contía entregada será de 1.200 euros.

Xogo da Ola

O Entroido de Porriño é un dos máis salientables da comarca desde a súa recuperación nos anos oitenta, destacando o mantenemento da tradición popular coñecida como «Xogo da Ola».

Esta particularidade está documentada desde o ano 1944, cando unha peña de seguidores do Zeltia CF iniciaría este xogo na localidade. Consiste en lanzar potas de barro cheas de feluxe entre os participantes, tentando que non caian ao chan. Se unha pota rompe, o responsable debe pagar unha multa e beber viño con azucre, o que engade un compoñente festivo e humorístico ao evento. A celebración ten lugar na rúa que leva o seu nome, «Xogo da OIa», no barrio de San Bieito. Ao longo dos anos, esta festividade mantivo viva a esencia do Entroido no Porriño, adaptándose aos tempos pero conservando o seu espírito orixinal.

Campamento «entroideiro» para nenos e nenas

Chegadas as vacacións escolares do Entroido son moitas as persoas que precisan conciliar a vida laboral e familiar. Co fin de dar resposta a esta necesidade, a Concellería de Igualdade do Porriño, que dirixe Carolina González, organiza un campamento dirixido á cativada de entre 3 e 12 anos os días 3, 4 e 5 de marzo, en horario de 08.30 a 14.30 horas.

As prazas son limitadas, polo que as persoas interesadas en participar deben realizar a inscrición previa ata ás 09.00 horas do día 25 . Estas poden realizarse en liña, a través da sede electrónica do Concello do Porriño, ou de xeito presencial no rexistro do Concello.

O campamento levarase a cabo en instalacións municipais e nel realizaranse diversos xogos e actividades nas que se promoverán os valores do respecto, a igualdade e a solidariedade, según destacan nunha nota de prensa do Concello.