O comercio de Baiona ve a Arribada como elemento desestacionalizador

A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (ACEBA) considera que a Festa da Arribada é un «importante elemento desestacionalizador». Así se manifestaron os seus responsables a preguntas de FAROsobre a festa e a colaboración do comercio local coa mesma.

ACEBA repite un ano máis a celebración da súa tradicional cea medieval. Esta noite, no Parador de Baiona, terá lugar a vixésimo cuarta edición deste evento que coincide co 28 aniversario da Asociación e que reúne cada ano aos comerciantes e empresarios da primeira vila europea en recibir a nova da chegada a América para viaxar xuntos no tempo e desfrutar dunha auténtica cea medieval, amenizada con actuacións e intervencións cómicas.

O Comercio de Baiona é un gran activo da Festa da Arribada «participando na propia celebración», según indican dende ACEBA «Algúns acoden ataviados ao posto de traballo para dar a ambientación de época aos seus negocios, outros montan os seus propios postos formando parte do Real Mercado Medieval, e, sobre todo, ofrecendo os seus servizos en diferentes sectores, por exemplo, a hostalería, onde se realiza un esforzo enorme para satisfacer a alta demanda mentres se ofrece o mellor servizo».

E os responsables de ACEBA, igual que o Concello, non son partidarios de realizar cambios de datas para a festa a pesar de estar expostos o mal tempo en algunhas ocasión. «Entendemos que a festa ten que estar nesta data, inda que faga mal tempo. Precisamente é grazas ao mal tempo que podemos celebrar esta festa, xa que as choivas e o mal estado da mar provocaron que fósemos os primeiros coñecedores sobre o descubrimento do novo mundo». aseguran.

Son moitos os comercios de Baiona que durante os días da festa están abertos cos establecementos decorados con estilo medieval para integrarse plenamente na festa. O mesmo o seu persoal ataviado para a ocasión para facer disfrutar os visitantes dunha experiencia única.

Xa fora da festa, tanto a industria como o comercio de Baiona é moi proactiva, e considera que é moi positiva a festa no inverno póis tira do mercado en épocas baixas.

Nesa proactividade está a adaptación os cambios no hábitos de consumo como as compras por internet. «Adaptámonos á situación actual. Explotamos a atención personalizada, o trato humano… detalles que o cliente non obtén a través de Internet. Con isto conseguimos resistir e vencer a tendencia».