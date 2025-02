Nigrán amosa o Parque Forestal «Os Matos-Río Táboas»

O parque forestal Os Matos-Río Táboas servíu de escenario real para o alumnado que cursa o «Máster Oficial en Incendios Forestales Ciencia y Gestión integral», coordinado pola Universidad de Lleida coa colaboración da Universidade de Vigo, a través do seu profesor, Juan Picos, Universidade de Valencia e de León. Os preto de 20 estudantes, procedentes de Canarias, Andalucía, Aragón, Valencia, Cataluña ou Castela León, visitaron esta semana as áreas afectadas en Nigrán polos incendios forestais do ano 2017 acompañados do alcalde, Juan González, e da xefa da Brigada Forestal Municipal, Carla Pérez. Concretamente, coñeceron a zona entre as parroquias de Camos e Chandebrito que conforma o parque forestal Os Matos-Río Táboas (proxecto nacido, a raíz destes lumes). O obxectivo da visita foi comprobar de primeira man as casuísticas do lume e a rexeneración posterior do territorio.

«Sempre o dicimos, a raíz deses graves incendios nos que desgraciadamente faleceron dúas mulleres de Chandebrito, naceu unha nova conciencia social en Nigrán sobre a xestión do monte que se traduce neste parque forestal que estamos a crear grazas, precisamente, as comunidades de Montes de Camos e Chandebrito», explica o alcalde, Juan González

Este parque forestal é un espazo natural que abarca 42 hectáreas que foron devastadas polos incendios de 2017. O obxectivo principal é recuperar, conservar e promover os valores naturais, culturais e paisaxísticos da zona, transformándoa nun espazo público de recreo.

As accións emprendidas inclúen a erradicación de especies invasoras como eucaliptos e acacias, e a plantación de especies autóctonas como texo, carballo, cerdeira, nogueira e castiñeiro. Ademais, restauráronse elementos patrimoniais como muíños de auga e petróglifos, e creáronse espazos públicos para o goce dos visitantes. 

Recentemente, o Concello de Nigrán instalou caixas-niño no parque para fomentar a biodiversidade e contribuír ao equilibrio natural da área. Estas caixas están destinadas a pequenas aves, morcegos, rapaces e aves nocturnas. Ademais, colocáronse videocámaras de fototrampeo para monitorear a fauna local.