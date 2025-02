Memoria e futuro na Casa-Escola de Fornelos

A emoción e a ledicia tinguiron Fornelos na inauguración da súa renovada Casa-Escola. Máis de 200 persoas déronse cita para celebrar a rehabilitación deste inmoble histórico construído en 1955 que volve abrir as súas portas como lugar de encontro e de actividade social despois de anos en desuso.

A veciñanza, especialmente da xuradía de Fornelos, viviu con gran intensidade a reapertura da Casa-Escola, sobre todo ao reencontrarse co pasado a través da exposición «Memorias de Fornelos», que reúne máis de 150 fotografías de diferentes épocas desta xuradía rosaleira. Unha recompilación de imaxes que espertaron sorrisos, emocións e conversas cheas de recordos entre todas as xeracións asistentes á inauguración. Dado o éxito da mostra e a petición de rosaleiros e rosaleiras, o Concello volveu abrir a exposición ao público .

Nun acto no que non faltou unha chocolatada e a música de Airiños do Folón, a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, destacou «a importancia deste proxecto co que Fornelos recupera un anaco da súa historia, pero tamén gaña un espazo para o futuro. Queremos que esta Casa-Escola volva ser un lugar de encontro, de convivencia e de vida, onde a veciñanza se sinta como na casa».

Coa rehabilitación da Casa-Escola de Fornelos o Concello dá un novo paso na recuperación do seu patrimonio histórico e na creación e recuperación de espazos públicos para as persoas. A rehabilitación do inmoble, que durante anos serviu como almacén, supuxo un investimento de máis de 107.000 euros para transformar os seus 120 metros cadrados nun espazo moderno e eficiente enerxeticamente, con sala de convivencia, sala de reunións, aseo adaptado e un pequeno office. O proxecto de rehabilitación realizouse atendendo ás necesidades recollidas nun proceso participativo posto en marcha polo Concello en 2023, no que veciñanza e asociacións contribuíron coas súas ideas e achegas para dar forma ao actual espazo.