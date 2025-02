A Cañiza, capital gastronómica de inverno

Cada inverno A Cañiza convértese nunha das capitáis gastronómicas de Galicia, grazas a un dos seus plazos estrela: o cocido cañicense.

Este cocido é un prato tradicional da Cañiza, que destaca pola súa identidade propia e arraigamento na cociña local. Componse dunha variedade de carnes como lacón, chourizo de carne e de cebola, orella, cacheira, touciño, costela, polo e carne de vacún, acompañadas de feixóns, garavanzos, patacas e verdura. O secreto do seu sabor radica no microclima especial das montañas da Cañiza, que favorece o curado óptimo dos produtos do porco.

Para degustar o auténtico cocido cañicense, recoméndase visitar A Cañiza durante a tempada de outono-inverno, cando os restaurantes locais ofrecen este prato no seu máximo esplendor, inda que tamén se pode tomar en primavera. É aconsellable reservar con antelación debido á alta demanda durante estas xornadas gastronómicas.

Este cocido non é un simple prato de comida; é unha obra mestra da cociña lenta, un prato que se elabora con paciencia e agarimo, permitindo que os sabores de cada ingrediente fúndanse nun caldo de esencia pura. Desde tempos inmemoriais, este prato foi o protagonista dos invernos da Cañiza, proporcionando a calor necesaria para afrontar os días fríos con enerxía e satisfacción.

Explican os restauradores localis que o secreto dun bo cocido cañicense radica na calidade dos seus ingredientes. Produtos da terra, seleccionados con esmero, compoñen esta receita que se mantivo intacta ao longo dos séculos. Entre os seus elementos esenciais destacan: lacón, costela salgada, touciño entrefebrado, orella e cacheira, que achegan un sabor profundo e característico. A tenreira e a galiña completan o abanico cárnico, ofrecendo texturas e matices únicos. Tamén figuran os chourizos galegos de carne e de cebola, que engaden ese toque especiado e afumado que eleva o conxunto.

Con respecto os legumes e verduras, os garavanzos, tenros e cremosos, mestúranse con patacas galegas e grelos, verzas ou repolo, proporcionando equilibrio e frescura ao prato. Antes na Cañiza engadiaselle o petelo, amasada de millo cocida, inda que este é un ingrediente que non sempre está presente.

O resultado de horas de cocción é un caldo saboroso que ben podería ser un manxar en sí mesmo, cargado dos aromas da cociña galega.

Moitos son os que din que «O cocido cañicense non só é un deleite para o padal, senón tamén unha experiencia cultural. Sentar á mesa para degustalo é participar nun ritual onde a comida é motivo de celebración e encontro». En moitas casas, a súa preparación é unha ocasión especial que reúne a familias enteiras ao redor da mesa, compartindo historias e risas mentres o aroma do guiso asolaga o fogar.

Nos restaurantes de Galicia, o cocido galego é servido con orgullo, e non é raro atopar festivais dedicados exclusivamente a este prato, como a famosa Feira do Cocido de Lalín, que cada ano rende homenaxe a este emblema da cociña galega, esa mesma maxia trasladase o restaurantes da cañiza que preparan esta obra de arte.

Do cocido galego da cañiza ou cocido cañicense podemos dicir que «máis que un prato, é unha herdanza, unha tradición que perdura e unha mostra do amor pola cociña auténtica». «Cada bocado é unha viaxe ás raíces de Galicia, unha experiencia que deixa pegada en quen ten o privilexio de gozalo», según algunhas das testemuñas recollidas entre os comensais.

Esforzo promocional do Concello

Cada ano, coa chegada do outono, A Cañiza celebra unhas xornadas gastronómicas dedicadas ao cocido cañicense, como esforzo promocional do Concello que busca comunicar o inicio da tempada de degustación. Para iso, sole convidarse a unha personalidade da política ou da cultura, de Galicia ou Portugal, para que dea a súa impresión e inaugure oficialmente o «tempo». Así estiveron David Regades, delegado do Estado na Zona Franco ou os alcaldes do Carballino ou Melgaço. Na última edición, varios restaurantes locais ofreceron este menú tradicional durante a primeira semana dando posibilidade os comensais de participar no sorteo de noites de hotel para dúas persoas en aloxamentos do municipio, como parte da promoción organizada polo concello para incentivar o turismo gastronómico na comarca. Os poucos aumentan os comensais.