A bo ritmo a campaña «Rodeate de Vida»

«Rodéate de vida», a campaña municipal de repoboación das faixas secundarias situadas a 50 metros ao redor das vivendas,con planta forestal frondosa e autóctona,vai a bo ritmo. Tanto é así, que so nas dúas primeiras entregas, deuse de forma totalmente gratuíta máis da metade dos 1300 exemplares dispoñibles este ano.

Deste xeito, as propietarias ou propietarios de fincas, obrigados pola Lei 3/2007 a limpar esas franxas de 50 metros ao redor das vivendas, non teñen a necesidade de deixar os terreos ermos, que precisarían un mantemento constante, creando máis problemas que beneficios.

O Concello plantea con esta iniciativa, a substitución de especies como o pino, o eucalipto e a acacia por unha combinación de autóctonas (castiñeiros, carballos, bidueiros, sobreiras, aciñeiras, cerdeiras, nogueiras, érbedos, freixos, etc.), que non só frearán a propagación de incendios, senón que ademais, favorecerán aspectos como a diversificación de especies, dispoñibilidade de alimento e refuxio para animais silvestres e calidade do solo.