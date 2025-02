Arbo estreita lazos con Sainte-Terre, capital francesa da lamprea / .

Hai uns días, o alcalde de Arbo, Horacio Gil, acompañado por membros da Corporación Municipal, trasladábase a Sainte-Terre para fortalecer os lazos de unión entre o municipio arbense e a Comuna Francesa, así como para promocionar a Festa da Lamprea diante de 60 Confrarías de distintos puntos de Europa presentes nos actos do 30 aniversario da Confrérie da Lamproie de Sainte-Terre e diante das localidades italianas de Fontainemore e Lillianes, pertencentes á rexión de Valle de Aosta.

«O obxecto desta visita é fomentar os vínculos, as relacións, os intercambios e a cooperación entre os municipios aos que lles une a lamprea, o viño e a Festa da Lamprea» indicou o alcalde de Arbo, Horacio Gil, que manifestou ademais que a visita tamén permitiu promocionar a Festa da Lamprea que terá lugar os días 25, 26 e 27 de abril, que este ano cumpre o súa sesenta e cinco edición.

No Salón de Plenos do Municipio de Sainte-Terre, levouse a cabo, o 8 de febreiro, a firma oficial do Memorando de Entendemento entre Santa Terre (Francia) e Arbo (España) como parte da axenda da visita do alcalde de Arbo, a esta terra francesa. Ao acto acudiron representantes de distintas asociacións, veciños e veciñas, a Corporación Municipal de Sainte-Terre, pescadores e restauradores.

O rexedor arbense manifestou na súa intervención, que son moitas as características que Arbo e Sainte-Terre teñen en común e son evidentes os vínculos que os une: o escudo, a lamprea, a Festa da Lamprea, o viño, o Museo da Lamprea e o río onde pescan a lamprea: o Miño en Arbo e o Dordoña en Sainte-Terre.

Con tal motivo e tras o descubrimento no ano 2023, desde o Consistorio arbense, puxéronse en contacto coa súa alcaldesa, para iniciar os trámites de irmandamento.

Se aínda quedaba por confirmar a amizade entre Sainte-Terre e Arbo, con esta visita institucional a pasada fin de semana, reafirmouse a vontade mutua de irmandamento, coa firma desta carta entre a alcaldesa, Agnès Alfonso-Chariol, e o seu homólogo Horacio Gil Expósito. Agnès Alfonso-Chariol xa visitara a localidade de Arbo na festa da lamprea de 2024.

Sainte-Terre é unha comuna situada no departamento de Gironda, na rexión de Nova Aquitania, ao suroeste de Francia. Atópase a aproximadamente 8 quilómetros de Saint-Émilion, unha recoñecida localidade vinícola.

O nome «Sainte-Terre» provén de «Sancta Terra», en referencia a unha igrexa construída no punto máis alto do pobo, onde se esparexeu terra traída de Palestina tras a Primeira Cruzada (1096-1099). Esta igrexa, coñecida como «Terra Sancta», deu nome á comuna.

É importante a Igrexa de Saint Alexis construída entre os períodos románico e gótico, esta igrexa presenta unha nave sinxela e unha ábsida que datan da construción inicial. A parte superior da fachada exhibe elementos decorativos do estilo gótico tardío, mentres que o campanario, con aparencia barroca, foi erixido na segunda metade do século XVIII. 

Destaca tamén o Xardín da Lamproie, que é un xardín botánico de 5.000 metros cadrados²no que hai máis de 400 especies de plantas ribeiregas, dispostas ao longo dun carreiro de seixos que imita o curso sinuoso do río Dordoña.

Sainte-Terre é coñecida como a «Capital Mundial da Lamprea» desde 1990. A lamprea é un peixe migratorio que se pesca no río Dordoña e é unha especialidade culinaria local, o igual que en Arbo. Cada abril, celébrase a Festa da Lamprea, organizada por diversas asociacións do pobo para promover este manxar.

A comuna produce viños baixo as denominacións de Bordeaux e Bordeaux Supérieur, contribuíndo á rica tradición vinícola da rexión.

Sainte-Terre esténdese sobre 13,93 km² e está situada á beira do río Dordoña, que flúe ao sur do municipio durante uns 3 quilómetros. Ademais, o arroio Langrane cruza a comuna ao longo de aproximadamente 600 metros.

Para resumir, Sainte-Terre é unha comuna que combina historia, cultura e tradicións gastronómicas únicas, ofrecendo aos visitantes unha experiencia enriquecedora no corazón da rexión vinícola de Bordeaux.