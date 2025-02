Tui-Valença encerta o calendario deportivo 2025 co Trail do Aloia

O calendario deportivo da Eurocidade Tui-Valença ábrese esta mesma fin de semana coa celebración do Trail do Aloia que reunirá a máis de 750 deportistas, dos que 200 nenos e nenas participan hoxe no Aloia Trail Kids, e 650 adultos mañá no Trail que contará con dúas distancias de 10 e 20 quilómetros, para o que as prazas están xa completas como explicaba Serafín Martínez da empresa Nokao, organizadora do evento xunto ao Club Atletismo Tui.

Ao longo dos próximos meses desenvolveranse probas xa consolidadas ao longo dos últimos anos pero tamén haberá novidades coma as 2 Leguas da Eurocidade.

A segunda das probas deste calendario será o 9 de marzo coa Eurocidade BTT que abriu a inscrición a pasada fin de semana e para as que hai xa máis de 200 inscritos nunha proba que volverá percorrer os conxuntos históricos de Tui e Valença, pero tamén o Monte Faro e o Aloia.

O mundo do motor estará presente o 29 de marzo co BTT Eurocidade e o 28 e 29 de xuño coa clásica Rampa do Monte Faro.

Non faltarán os torneos de Mini Basket, do 5 ao 7 de abril, de Judo, o 5 e 6 de xullo; de Hoquei a patíns o 13 e 14 de setembro, de Tenis nos meses de setembro e outubro, e de Baile Deportivo o 1 e 2 de novembro.

Tamén volverá celebrarse o Campionato de Kung Fu o 29 de xuño, e a Urban Trail Night, o 29 de novembro.

O Calendario da Eurocidade inclúe tamén o Circuíto de Andainas Saudables que se celebrará mensualmente. No mesmo proponse por unha parte a realización do Camiño Portugués dende Caminha por etapas entre o 1 de maio e o 8 de xuño.

Ademais terán lugar os Trilhos Entre Vinhas e Vale, Sunset Fortaleza, do Adro Velho e da Veiga da Mira.

A presentación do calendario tivo lugar esta semana en Tui.

Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, sinalou como con este calendario «o deporte adquire un valor engadido pola dinamización social, deportiva e económica» que realiza, recoñecendo a labor das empresas e organizacións que fan posible os distintos eventos.

O presidente da Cámara de Valença, José Carpinteira, sinalou que esperan superar nesta edición as 6 mil persoas que participaron nas distintas probas en 2024.

O concelleiro de Deportes de Tui, Rafael Estévez, avanzou a aspiración a acoller un campionato de Europa de Baile Deporte, e a na Eurocidade BTT incorporar tamén unha proba infantil do mesmo xeito que se fixo con éxito no Trail do Aloia.

Tanto por parte do alcalde, Enrique Cabaleiro, coma do concelleiro de Deportes, Rafael Estévez, houbo palabras de lembranza e de recoñecemento para Xosé Martínez Tato, falecido a semana pasada, e que estaba comprometido tamén con este calendario deportivo xa que guiaba as andainas da Eurocidade que se celebraban en Tui.