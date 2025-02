Traballo en equipo para atraer aos visitantes

A Cañiza formará parte da oferta cultural e turística do Tour Operador Internacional «Enjoy Travel Group». Así o anunciou o Alcalde Luis Piña trala súa visita á Feira Internacional de Turismo de Madrid, na que tivo a oportunidade de coñecer de primeira man os programas do tour operador mayorista «Enjoy Travel Group» que dende este 2025 traballará co municipio.

A empresa ofertará conxuntamente os activos turísticos da Cañiza, Covelo e Mondariz Balneario para atraer viaxeiros e dinamizar o territorio.

En FITUR, o equipo da empresa Enjoy Travel Group presentou xunto cos Alcaldes os seus novos produtos en Galicia, nos que están presentes os activos turísticos da comarca, ademais do Camiño de Santiago e o Camiño da Estrela como protagonistas.

O sector turístico da Cañiza amplía e potencia así a promoción da riqueza cultural e natural endóxena, coas paixases e a gastronomía como referentes.