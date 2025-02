De Torneiros a Suecia, e volta cun premio ao emprendemento

Catro estudantes do IES Ribeira do Louro proclamáronse gañadores do concurso internacional de emprendemento «International Dragon’s Den», celebrado o pasado 20 de novembro en Malmö (Suecia).

O equipo galego, composto por Beatriz Samunto, Nuria González, Noa Rodríguez e Sergio Lage, alzouse co primeiro premio grazas ao seu innovador proxecto «Greenpocket Solutions – Eco Snack Bag».

O Concello do Porriño organizou para eles unha homenaxe en recoñecemento ao traballo e dedicación do alumnado e profesorado implicado neste éxito internacional. A xornada deu comezo coa benvida institucional e a intervención de diversas autoridades e representantes educativos.

Os estudantes realizaron unha presentación do proxecto premiado, expoñendo as características e impacto da súa proposta de negocio sostible. O acto culminou coa intervención do Alcalde do Porriño, Manuel Alejandro Lorenzo Alonso, quen puxo en valor a importancia de apoiar iniciativas educativas que fomenten o emprendemento:

«Estes estudantes demostraron que, con esforzo e visión, podemos competir a nivel internacional e destacar pola nosa capacidade innovadora», afirmou o alcalde.

No acto tamén estivo presente Román Rodríguez González, Conselleiro de Educación, encargado de pechar a xornada destacando o papel fundamental da educación no desenvolvemento da sociedade:

«O esforzo individual e o traballo en equipo acaban dando froitos, e este éxito é un reflexo do talento e da dedicación do noso alumnado», subliñou o conselleiro.

International Dragon’s Den

O «International Dragon’s Den» é un prestixioso certame internacional de emprendemento organizado polo Affärsgymnasiet, unha recoñecida escola de negocios de Suecia.

Nesta edición, participaron 22 equipos de 10 países distintos, defendendo proxectos innovadores ante un xurado composto por profesionais do mundo empresarial.

O equipo do IES Ribeira do Louro acadou o primeiro posto grazas á súa proposta «Eco Snack Bag», un envase 100% biodegradable que soluciona os problemas medioambientais xerados polas casca dos froitos secos cando se tiran ao chan durante o seu consumo.

O xurado destacou a capacidade do alumnado galego para detectar un problema concreto e presentar unha solución sostible cun plan de negocio ben estruturado.

O éxito do IES Ribeira do Louro neste certame supón un exemplo inspirador para futuras xeracións de estudantes e reflicte o compromiso da comunidade educativa co emprendemento, a innovación e a sostibilidade.