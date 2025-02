Tomiño prepárase para un novo «Venres de Foliada»

Tomiño está listo para celebrar unha nova edición do tradicional «Venres de Foliada». Será o venres 28 de febreiro, a partir das 21.30 horas, e promete encher as rúas da vila de cores, música e moita diversión.

As agrupacións interesadas en participar no desfile de comparsas poden realizar as súas inscricións a través da Sede Electrónica do Concello de Tomiño ata o vindeiro luns, 10 de febreiro. A participación está aberta a todas as asociacións veciñais, culturais, xuvenís, grupos e centros escolares que se presenten en comparsa ou grupo. As comparsas ou grupos tomiñeses terán preferencia para participar.

Este ano, entre 10 e 20 comparsas poderán unirse ao desfile, e deberán estar compostas por un mínimo de 15 compoñentes. As carrozas deberán cumprir coas medidas de 8 metros de longo, 3,5 metros de ancho e 4,5 metros de alto, sempre sen cabalos.

Se máis de 20 comparsas solicitan participar, unha comisión técnica seleccionará ás que maior puntuación obteñan segundo criterios como o concello de procedencia, o número de compoñentes, a temática, orixinalidade e a posta en escena, entre outros.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, convidou a todas as entidades e á veciñanza a unirse a esta festividade que cada ano marca o inicio do Entroido na comarca. «É un orgullo ver desfilar as nosas comparsas, que amosan escenografías froito de moito traballo e esforzo», destacou.

As comparsas participantes recibirán compensacións económicas en función do número de compoñentes e da presenza ou non de carroza. As axudas oscilarán entre os 100 e 500 euros.

O desfile sairá desde a rúa ao lado do Colexio Pedro Caselles e percorrerá a rúa Gondomar ata finalizar na Pedra. As bases completas e máis información están dispoñibles na web do Concello de Tomiño (www.tomino.gal).