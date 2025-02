Os tellados de Tomiño cúbrense de paneis solares

O Concello de Tomiño implementou un novo sistema de xestión enerxética e está a mellorar a eficiencia das súas instalacións coa enerxía fotovoltaica. Instaláronse 140 paneis solares en varios edificios municipais, como a Casa da Cultura, os mercados e as escolas infantís. Este proxecto, financiado a través de subvencións do INEGA e fondos Next Generation, fomenta o autoconsumo e reduce a pegada de carbono. As instalacións actuais producen 81.053,14 kWh, e sumaranse outras dúas instalacións en centros educativos. No último ano, as medidas de eficiencia enerxética permitiron un aforro de 500.000 kWh, ao tempo que reduciron as emisións de CO2 en 250 toneladas.

O Concello adheriuse ao Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable para reducir un 40% as emisións de CO2 para 2030.