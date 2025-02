Salceda fornece de ordenadores ao seu tecido asociativo

O Concello de Salceda de Caselas vén de facer entrega dun ordenador portátil a un total de 16 asociacións e colectivos do municipio, como parte dunha iniciativa de apoio ás entidades locais.

Estes portátiles foron doados polo grupo Motherson SMRC Automotive, S.L. dentro do seu proceso de renovación de equipos informáticos, xa que consideraron que aínda podían ter unha segunda vida debido ás súas boas condicións técnicas.

O Concello, a través do seu departamento informático, encargouse do reacondicionamento e posta a punto dos equipos, que posteriormente foron ofrecidos a diferentes colectivos e asociacións locais.

En total, dos 32 ordenadores doados fixéronse entrega de 16, quedando os outros 16 reservados para futuros cursos e actividades que se realicen tanto polo propio Concello como polas diferentes asociacións e entidades do municipio.

Recibiron os equipos tres ANPAS, sete centros culturais, dúas asociacións de veciños, dúas asociacións culturais, unha asociación de persoas xubiladas e a Asociación de Protección Civil.

O grupo Motherson SMRC Automotive, S.L., afincado na zona do Cerquido, dá emprego a unhas 60 persoas do Concello de Salceda de Caselas e colabora ao longo do ano co Concello, especialmente a través de doazóns de alimentos.