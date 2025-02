Repensarmos os clásicos gregos desde a Paradanta

A figura de Medea é coñecida entre os afeccionados á mitoloxía coma o arquetipo da muller cruel e vingativa, que por resentimento cara ao seu marido asasina aos fillos de ambos.

O peso dese relato é tal que mesmo existe en psicoloxía unha síndrome, a síndrome de Medea, que dá nome a este tipo de violencia vicaria.

Fronte a este relato mitográfico fortemente consolidado, a compañía PortoVarela, formada pola covelense Laura Porto e a allarizá Helena Varela, viaxan á orixe do mito coa intención de deconstruílo, nunha experiencia performativa cun alto grao de participación do público, que aporta un toque de comedia á traxedia, e axunta linguaxes e códigos diverxentes (como o traballo con elementos robóticos, o «true crime» ou a estética do «freak show» vitoriano) nun espectáculo non convencional que procura ser e situarse nunha encrucillada; sempre coa pregunta activa de se podería ser a historia distinta do que nos contaron, de se podemos construír outras historias.

Esta é a base do espectáculo «Medea-Mamá-Monstro», que PortoVarela leva a cabo en coprodución co Centro Dramático Galego e a Fundación Cidade da Cultura, dentro do ciclo «Clásicas Desfeitas», e que poderá verse no Gaiás os días 28 de febreiro e 1 de marzo, ás 19:00 horas.

O prezo das entradas é de 9 euros, e están á venda en entradas.ataquilla.com.

No ciclo «Clásicas desfeitas» poderá verse tamén unha relectuca do Ricardo III de Shakespeare, «Mala vida e pior morte do rei Ricardo III», a cargo da compañía Excéntricas, na que o actor e dramaturgo Evaristo Calvo métese na pel do monarca inglés para contarnos unha outra versión da súa vida que confronta a da traxedia teatral de William Shakespeare e combina humor, lirismo e un marcado tenebrismo na súa posta en escena.