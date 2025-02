Redondela ensina a compostar aos seus cativos e cativas

A concellería de Medio Ambiente de Redondela desenvolveu esta semana unha actividade educativa sobre compostaxe dirixida aos nenos e nenas de 6º de Primaria do CEIP Reboreda. A sesión, que se destacou pola súa dinamismo e participación, estivo a cargo da educadora ambiental Alba Gregorio, quen explicou de maneira clara e sinxela o proceso de compostaxe aos estudantes.

O colexio forma parte dun programa no que o alumnado ten a oportunidade de aprender sobre a xestión de residuos, a protección do medio ambiente e a importancia do traballo en equipo. Neste sentido, o concelleiro de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, destacou o papel clave da compostaxe na xestión sostible dos residuos e animou a centros educativos, asociacións e colectivos a solicitar charlas informativas sobre esta práctica.

Alberto Álvarez subliñou a relevancia destas actividades para a promoción dunha economía circular e a valorización dos residuos domésticos, que, unha vez compostados, se poden reutilizar como abono de calidade. A través destas charlas, os participantes teñen a oportunidade de resolver as súas dúbidas sobre os sistemas de compostaxe, que tipo de residuos son axeitados para os composteiros e as mellores prácticas para a súa xestión.