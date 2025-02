«Ollo con Nigrán» fai tres anos de miradas

Para pór en valor a natureza única de Nigrán naceu hai dous anos o certame «Ollo con Nigrán», un concurso vídeo literario que quere potenciar a creación artística en lingua galega ao tempo que divulga a gran riqueza natural do municipio.

Teatro do Ar e a Cooperativa SomosTerra, en colaboración co Concello, lanzaron a terceira edición dun concurso que formará parte da programación municipal dun mes de marzo moi especial que unirá a cultura coa natureza de Nigrán. Toda a información está pendurada na web www.nigran.es

O certame tamén ten o obxectivo de visibilizar e premiar o comercio local. Por iso, repartiranse 1.300 euros en vales para consumir nos comercios, 300 euros máis que o ano pasado.

O certame constará de tres categorías: Estelas, para nenos e nenas de Nigrán nadas no ano 2013 ou posteriores; Lourido, mozos e mozas de Nigrán nadas entre o ano 2007 e 2012; e Monteferro, para persoas nadas antes do ano 2006. Tamén haberá un premio do público de 100 euros para mercar no comercio local.

A data límite para participar é o 08 de marzo ás 00.00 horas e as persoas poderán presentar os seus traballos a través dun formulario online, acompañado dunha plica cos datos do autor ou autora e o texto orixinal que se utiliza no vídeo.

Desde Teatro do Ar e SomosTerra queren «animar a todas as persoas a participar» e agradecen ao Concello «que volverá apostar por este proxecto que quere encher as nosas pantallas coa beleza que agocha Nigrán». Na edición do ano pasado presentáronse 26 vídeos.

O alcalde, Juan González, destaca que con este certame «queremos amosar a todo o mundo que temos unha natureza privilexiada que ten de todo, desde as praias ata os miradoiros máis impresionantes». Ademais tamén incide que «Ollo con Nigrán permitiranos ver as miradas que a veciñanza ten do noso municipio, descubrir xoias ocultas e aprender en conxunto que a nosa natureza é unha gran riqueza.

As persoas interesadas poderán resolver calquera dúbida en cooperativa@somosterra.gal, grupoteatroar@gmail.com ou a través das súas redes sociais.