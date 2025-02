O mosaico de Panxón recibe visitas na casa

O mosaico romano de Panxón descansa xa no Concello de Nigrán despois dun periplo de máis de 14.112 km e 6 anos de trámites. Será aí onde reciba aos visitantes que desexen achegarse a coñecelo.

Desembalaxe do mosaico romano de Panxón, no Concello de Nigrán. // Alba Villar

A peza, do século III da nosa Era e atopada á venda no 2018 nun anticuario de New York, está exposta desde onte no Salón de Plenos de Nigrán, que se atopa musealizado para a ocasión por Árbore Arqueoloxía. Durante os próximos dous meses ocupará este espazo e, logo diso, a Biblioteca Municipal será o seu fogar definitivo.

«Estamos ante un fito cultural sen precedentes no municipio e cuxa relevancia traspasa fronteiras, esta peza forma parte xa para sempre do noso patrimonio máis valioso e máis sagrado», considera o alcalde, Juan González, sobre este pavimento propiedade do Concello desde o pasado mes, cando se firmou a súa cesión na galería Colnaghi de Madrid, deixando atrás 20 anos de exilio, nun periplo que o levou a coñecer medio mundo.

Historia

A epopea do mosaico comezou en xaneiro de 2022 na galería Carlton Hobbs de New York, cando embarcou cara a súa sucursal en Londres, onde permaneceu máis dun ano paralizado pola burocracia extra do Brexit e, ao fin, chegou a Madrid o pasado novembro. Alí, na céntrica galería Colnaghi, entre Sorollas, Zuloagas e un Caravaggio, permaneceu exposto ata emprender o seu retorno definitivo cara ao seu fogar, Nigrán.

Policromía

A peza, en trámites de ser declarada BIC (Ben de Interese Cultural), que ten un metro cadrado e está embutida nunha mesa feita no século XIX co obxectivo de preservala, é o único fragmento que se conserva dun mosaico que se sabe moito maior. Este anaco consérvase intacto e representa maxistralmente mediante coloridas teselas de mármore a fauna mariña, destacado un colosal peixe de 67 cm (un muxo) e unha parella de ameixas, un tema único nos achados de toda a área metropolitana, e que nos fala dunha antigüidade clásica moito menos branca e marmórea do que pensamos.

Embutido nunha mesa

Este mosaico foi documentado polo miúdo nos anos 70 polo arqueólogo Fernando Acuña Castroviejo. Segundo el mesmo expón, grazas a manuscritos do século XIX entregados por Xosé María Álvarez Blázquez,sábese que a peza apareceu «no lugar chamado o Castro» de Panxón, pertencendo primeiramente a «Dª Umbelina González Lavandeira, viúva do Sr. De Puga», quen o tiña «na súa casa de campo da parroquia de S. Xoán de Panxón» (os historiadores coinciden en que nesta zona existía unha importante vila no Baixo Imperio Romano, xa que tamén apareceron ánforas, moedas, un ara a Mercurio...). En principio, o fragmento era máis grande, pero como o tiñan pola finca tirado, foron rompéndoselle partes, polo que os donos optaron por usalo para facer unha mesa. O escrito do s. XIX dí así: «… está a servir de cuberta dunha mesa co obxecto de que non se estropease porque, segundo me dixeron, era maior e como estivese tirado íano destrozando, e para evitar a súa total desaparición fixeron aquela dándolle a forma de caixón embutindo nela o mosaico, sendo este dun metro cadrado e 20 cm de espesor».

Visitas

O horario de visitas os póximos dous meses, nos que o mosaico habitará o Salón de Plenos (Praza da Constitución s/n), será de luns a venres de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00, e os sábados e domingos de 9:30 a 13:00 e de 17:00 a 19:00 horas.

Os fins de semana hai visitas guiadas á exposición ás 10, 12 e 18 horas e pódense concertar visitas para grupos no 986365000. Ademais, sábados e domingos ás 13:30 haberá visitas guiadas por Panxón, polo entorno onde se atopou o mosaico e onde había unha vila romana.