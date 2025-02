O Colexio de Arquitectura premia o Carreiro do Rollo

O estudo Mun Arquitectura, de Salceda de Caselas, vén de recoller o premio Gran de Area, que o Colexio de Arquitectura de Galicia (COAG) lle outorgou polo proxecto de recuperación do Carreiro do Rollo, en pleno corazón da vila salcedense.

A Alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, quixo acompañar a Carlos Álvarez e o seu equipo nunha data tan sinalada e tan importante. Os premios «Gran de Area de aportación á Arquitectura» son unha aposta do Colexio de Arquitectura de Galicia nas provincias de Pontevedra e Ourense, para o recoñecemento do traballo de arquitectos, arquitectas, promotoras, construtoras, aparelladores e aparelladoras, e demais colaboracións necesarias, nas obras e proxectos de calidade desenvolvidos nas demarcacións de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Un total de 75 propostas foron presentadas á edición 2024, das que resultaron premiadas 12 das candidaturas, entre as que está o proxecto realizado en Salceda.

En palabras do xurado, «a calidade das obras presentadas foi excepcional, sendo cada proxecto un claro indicio do bo facer e do talento que caracteriza aos nosos e ás nosas arquitectas». No caso da obra do Carreiro do Rollo, o xurado quixo destacar «o uso dos materiais, a iluminación e o pequeno xesto de colocar un banco arredor dunha árbore, que xera un novo espazo de convivencia peonil».

O Carreiro do Rollo recuperouse por parte do Concello o pasado ano, e está a ser un espazo moi empregado pola veciñanza, tanto como zona de paso como zona de ocio e descanso.

A decisión de recuperar o espazo implicou a posta en valor dunha zona moi degradada en pleno casco urbano e a súa transformación nun espazo de convivencia para a veciñanza.