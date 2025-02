O cañicense Sergio Costas acada o bronce no CESA en Cataluña

O cañicense Sergio Costas vén de gañar a Medalla de Bronce coa Selección Galega Infantil Masculina, no Campionato de España de Seleccións Autonómicas (CESA) celebrado nas localidades catalanas de Blanes, Lloret de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Mataró e Pineda de Mar, do 2 ao 7 de xaneiro de 2025.

Todo un mérito que se recoñeceu dende o Concello da Cañiza, nun acto oficial celebrado no Salón de Plenos da Casa Consistorial.

O Alcalde Luis Piña recibiu ao xogador Sergio Costas tras o éxito acadado no campionato CESA, no que a Selección Galega conseguiu quedar clasificada en terceira posición.

Nesta recepción, na que tamén estiveron presentes os familiares, adestradores, xogadores do seu equipo no Club Balonmán Cañiza, e o cuadro directivo do Club, ademais de veciños e afecionados, o Alcalde entregoulle a esta promesa do deporte cañicense unha medalla do Concello en agradecemento e recoñecemento ao esforzo e mérito deportivo amosado co seu traballo, e tamén por dar visibilidade ao Municipio da Cañiza.

Neste acto o Alcalde transmitiulle a noraboa de toda a veciñanza xa que «esta Medalla é ademais dun logro deportivo persoal, un premio para o deporte da Cañiza, especialmente para o balonmán».

Sergio Costas, de 13 anos de idade, é un prometedor xogador da canteira do Club Balonmán Cañiza, club de élite do Concello da Cañiza.

Sergio leva xogando no CBC dende os 6 anos, actualmente na categoría infantil como lateral ou extremo dereito.

O Alcalde pechou o acto mencionando que, «nestes días Sergio foi convocado pola Real Federación Española de Balonmán para participar nunhas xornadas de tecnificación que se desenvolverán do 20 ao 27 de febreiro no Centro de Alto Rendemento de Sierra Nevada en Granada».