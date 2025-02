Mos innova co ioga para pacientes oncolóxicos

O Concello de Mos presentou un programa de ioga oncolóxico, composto por 12 sesións, dirixido a pacientes oncolóxicos e postoncolóxicos. O obxectivo é mellorar a calidade de vida das persoas con cancro, ofrecendo un espazo seguro e favorecendo a creación dunha rede de apoio. O programa terá lugar os venres durante os meses de marzo, abril e maio de 2025, sendo guiado por unha monitora especializada na Rede de ioga oncolóxico. Cada sesión durará 1 hora e será para un grupo de entre 5 e 10 persoas. O ioga oncolóxico adapta a disciplina ás necesidades físicas e emocionais dos pacientes, e está demostrado que mellora a súa saúde durante todas as fases da enfermidade. Durante as sesións traballarase con «pranayamas», técnicas de relaxación e elementos como bloques, mantas e cintas para facilitar a práctica e reducir o estrés, a ansiedade e o medo. Este proxecto tamén busca ofrecer apoio emocional e un espazo de solidariedade, contribuíndo a un benestar integral ao longo do proceso de tratamento e postratamento.