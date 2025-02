A mocidade tomiñesa fai da aprendizaxe unha forma de lecer

Un total de 339 persoas, na súa maioría mozas e mozos, inscribíronse nos cursos organizados pola Oficina Municipal Xuvenil de Tomiño (OMIX) durante o ano 2024.

As actividades que tiveron maior éxito foron as manuais, como quedou demostrado nos obradoiros de construción de pandeiretas (79 inscricións), corte e confección (2 grupos) cun total de 64 persoas, e bordado sobre fotografía en tea, con 50 participantes.

Asemade, gozaron de boa aceptación os cursos de horticultura ecolóxica (33 persoas), monitor de lecer e tempo libre (32 inscricións), e bailes de serán (20 inscricións). Por último, con 17 persoas cada un, atópanse o curso básico de francés A1 modalidade online, o obradoiro de artes plásticas e o curso de lingua de signos española A2.

Finalmente, o obradoiro de canto «Operación Triunfiño» en Tomiño, contou con 9 persoas inscritas.

Por outra banda, a principios deste ano convocáronse outros dous novos cursos, ambos os dous de costura e de 20 horas (nivel iniciación e avanzado), que gozaron tamén de moi boa acollida por parte da mocidade.

Aos cursos organizados pola oficina municipal xuvenil, hai que sumar as actuacións, espectáculos e outras propostas artísticas (mais dunha vintena) promovidos polo Departamento de Cultura, no ciclo de Primavera Cultural e no CulturON2024, e que contaron co apoio de máis de 2500 asistentes.

«Estas cifras confírmannos que imos por bo camiño na nosa proposta formativa e de cultural, na que non falta o teatro, a música, o circo ou a maxia, sempre pensando nos intereses, tanto da nosa infancia e mocidade, como dun público familiar», valora Sandra González, alcaldesa de Tomiño.

Destaca a rexedora o feito de que a maioría das actividades son escollidas polos propios mozos e mozas, entre unha serie de propostas.