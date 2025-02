José Manuel Alonso, un campión contra a doenza de Párkinson

Subcampión do mundo de tenis de mesa, pero sobre todo un campión da vida, o deportista rosaleiro José Manuel Alonso foi recibido no Concello pola alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, e por membros da corporación municipal nun acto de recoñecemento ao extraordinario logro que acadou a finais do pasado ano no campionato celebrado en Maizières-lès-Metz, en Francia.

O seu título de subcampión mundial non é só froito do talento, senón tamén dun espírito loitador inquebrantable. Diagnosticado de Párkinson con apenas 40 anos, José Manuel non deixou que a enfermidade frease o seu camiño. Pola contra, converteu o tenis de mesa nunha ferramenta terapéutica para combater os efectos da enfermidade, redescubrindo un deporte que xa practicaba na súa infancia. Nunca imaxinou que esa paixón polo tenis de mesa o levaría ata un mundial.

A rexedora destacou a valentía e o compromiso de José Manuel non só co deporte, senón tamén coa visibilidade desta enfermidade. «É un orgullo para O Rosal contar cun veciño como José Manuel, un exemplo de forza, superación e constancia. Por iso dende o Concello queremos agradecerlle todo o seu traballo, que permite levar o nome do noso municipio ao máis alto», recalcou.

Agora o deportista xa ten a mirada posta no vindeiro gran reto: o Campionato de España 2025, que se celebrará en abril e no que participará para seguir demostrando que o tenis de mesa é máis ca un deporte, é unha terapia e unha forma de vida. José Manuel anima a outras persoas con Párkinson a iniciarse nesta disciplina con moitos beneficios físicos e cognitivos para as persoas doentes.