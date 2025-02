«HEALTH4 EUkids» por unha mocidade activa e sa

A concelleira de Saúde e Benestar Social de Ponteareas, Raquel Plana, abriu a última mesa de saúde organizada polo Concello, destacando a importancia de promover hábitos de vida saudables. O Concello está participando xunto aos centros educativos locais no programa piloto «HEALTH4EUkids», que se centra na saúde infantil e a implantación de iniciativas para mellorar a calidade de vida. Na sesión, orientadoras escolares, COGAMI, servizo de Atención Temperá, educadoras sociais, Escola Infantil e Fundación Secretariado Xitano, xunto a expertos da Consellería de Sanidade, analizaron a situación actual e acordaron accións a implementar nos centros educativos.

Entre as iniciativas, destaca a creación dunha páxina web municipal con recursos útiles, como un mapa de activos participativos, para identificar espazos públicos onde realizar actividades físicas ou de lecer. Tamén se prevé a creación de grupos que manterán actualizados os recursos da web. Outras accións inclúen a creación de espazos para xogos e talleres teóricos, como o «prato Harvard» para ensinar a deseñar menús saudables, e unha clase sobre etiquetado nutricional.

O concelleiro de Ensino, Ricardo González, anunciou que nos centros educativos implantaranse descansos activos, que incluirán exercicios físicos, estiramentos e relaxación antes de cada clase, co obxectivo de mellorar a concentración e a saúde dos estudantes. González tamén adiantou que a Semana das Ciencias, que terá lugar os días 24 e 25 de abril, incluirá iniciativas do programa «HEALTH4EUkids».

Os expertos da Consellería destacaron a necesidade de mellorar o entorno alimentario e facilitar o acceso a produtos saudables, reducir a oferta de produtos non saudables e ofrecer infraestruturas que favorezan a mobilidade activa. Tamén propuxeron actividades interxeracionais que aborden temas como a hixiene, o sono e o abuso de pantallas, así como unha campaña informativa sobre os recursos sanitarios no municipio.

Na sesión tamén participou Miguel del Corral da Fundación Deporte Galego, quen presentou o proxecto «Vida activa e deportiva» (PVAD) e destacou a falta de actividade física na poboación. Del Corral compartiu que o 31% dos adultos non practican actividade física, e que o 81% dos adolescentes non cumpren as recomendacións de actividade física. Aconsellou reducir o tempo de actividade sedentaria e fomentar a práctica de actividade física aeróbica de intensidade moderada a vigorosa, especialmente entre os mozos.

A Fundación Deporte Galego tamén informou que o 80% dos escolares galegos realizan actividade física só no centro educativo, o que subliña a importancia de mellorar a actividade física no ámbito escolar para favorecer o benestar a longo prazo.

Por último, a Fundación Secretariado Xitano presentou os programas sociais que desenvolve a entidade para mellorar a vida da comunidade xitana, abordando áreas como a formación, acceso ao emprego, igualdade e loita contra a pobreza.