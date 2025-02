O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, xunto coa alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, participou na inauguración de catro esculturas realizadas polo alumnado da Escola de Cantería de Galicia, que, desde este curso, funciona como centro integrado de Formación Profesional (FP).

A Escola de Cantería enche os montes de Mos de vida en pedra

As pezas, encargadas polo concello de Mos, son figuras realizadas en granito que representan un leñador, un home sentado, un xabaril e un raposo.

Estas esculturas están expostas ao ar libre nos roteiros dos muíños de Salgueira e do monte de Pereiras, na parroquia de Pereiras.

Os roteiros, situados nun entorno natural, son un dos principais atractivos de ocio da zona, combinando o valor cultural das esculturas cunha paisaxe que favorece a práctica de deportes e a actividade ao aire libre.

Román Rodríguez subliñou a importancia de que o traballo realizado nos centros formativos galegos, como o actual CIFP de Cantería, sexa visible para a poboación.

Este tipo de colaboración entre o centro educativo e o concello permite pór en valor as destrezas artísticas do alumnado, ao tempo que contribúe á conservación e promoción do patrimonio cultural e natural de Galicia.

O centro, que inclúe prácticas profesionais no seu currículo, realiza diversas obras escultóricas en colaboración con entidades locais, consolidando a súa relación co territorio e a súa identidade cultural.