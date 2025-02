David Sierra asina a imaxe da XXIX Arribada 2025

Baiona desvelou a imaxe da XXIX Festa da Arribada 2025, que se celebrará do 28 de febreiro ao 2 de marzo, nun acto en Sabarís ao que acudiron o Alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, Concelleiros e o deseñador e ilustrador da imaxe, David Sierra.

A imaxe destaca pola súa policromía, con cores vivas e rechamantes. A protagonista é a Carabela Pinta navegando cara a Baiona, representada pola Fortaleza de Monterreal, e rodeada de elementos festivos que dan a benvida á tripulación ese primeiro de marzo de 1493.

Segundo palabras do Alcalde de Baiona «a imaxe promocional recolle a importancia do feito histórico que conmemoramos, do mesmo xeito que fixemos o ano pasado. A Festa da Arribada é unha festa motivada por un gran contido histórico que fala dun feito que cambiou o rumbo da humanidade e que puxo ao noso municipio nos mapas da historia. A protagonista é a Carabela pero no cartel vemos detalles que nos lembran a Baiona, pero que tamén falan do ambiente festivo que puido haber, hai 532 anos, ante a chegada de novas novas dunha expedición sen precedentes e que, sen dúbida, ese ambiente festivo é o que teremos na próxima edición da Arribada».

A Concelleira de Turismo, Sheila González, destaca «o gran traballo levado a cabo polo deseñador que recolleu as premisas do departamento de turismo. Ademais, é un cartel cheo de detalles como, por exemplo, a constelación que representa a travesía de volta e que é a que aparece no azulexo da Arribada, e os elementos que aparecen ao redor. Con isto, continuamos coa campaña promocional que se está a levar a cabo para atraer visitantes a Baiona durante a Festa da Arribada e que complementa a xa posta en marcha en redes sociais, a través do vídeo promocional, que tanto éxito esta suscitando e que xa notamos nas solicitudes de información recibidas e que, esperamos, aumenten a afluencia de turistas á Festa da Arribada, que amplíen a súa estancia en Baiona, e que coñezan este feito histórico tan importante e á vez bastante descoñecido entre os nosos turistas».