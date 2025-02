Curso de autodefensa para mulleres no Porriño

O Concello do Porriño organiza un ano máis o Curso de defensa persoal feminino e aspectos xurídicos. A formación, organizada pola Concellería de Igualdade que dirixe Carolina González, está pensada para as mulleres co fin de desenvolver máis confianza nelas mesmas e na súa contorna, implementar estratexias de prevención e detección de situacións de perigo, integrando na súa vida diaria hábitos de seguridade persoal, á vez que se promove a confianza e a súa autoestima.

A actividade levarase a cabo nas instalacións do pavillón municipal os sábados 8 de febreiro, 8 de marzo, 26 de abril e 10 de maio, en horario de mañá, de 10.00 a 14.00 horas.

Durante as xornadas contarase coa presenza do Maxistrado D. Juan José Trashorras quen dará respostas sinxelas ao colectivo participante para reaccionar ante unha situación violenta.

A cabida é ilimitada e non se precisa inscrición previa.