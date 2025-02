Comezo exitoso no ciclo de Cine de Inverno de Salvaterra de Miño

A pasada fin de semana deu comezo a quinta edición do Ciclo Cine de Inverno que organiza o Concello de Salvaterra de Miño.

Como en anteriores edicións o ciclo é totalmente de balde e inclúe a proxección de películas de estrea na Casa da Cultura de Salvaterra.

Os sábados ás 22:00 horas proxectaranse películas para o público adulto mentres que os domingos ás 17:30 horas, as dirixidas ao público infantil. Deste xeito achégase durante este mes unha alternativa de ocio cinematográfico para pasar as noites do sábado e as tardes do domingo. O Ciclo Cine de Inverno remata o vindeiro 2 de marzo. Os próximos filmes serán «Los tres mosqueteros: Milady», que se proxectará esta noite, e «Wish: el poder de los desos», que será a opción infantil para mañá. O 15 de febreiro proxectarase «O Corno», e o 16 «Trolls 3: Todos juntos» na sesión infantil. O 22 e 23 de febreiro será a quenda de «Me he hecho viral» e «Wonka».