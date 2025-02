Os campións do mundo de dardos son veciños de Baiona

Iago Farto e Mauro Pazos, ambos residentes en Baiona e coñecidos no ámbito competitivo como Trafalgar e Mauro, lograron o título de campións do mundo na categoría dúo do prestixioso torneo Phoenix Darts, un evento internacional que se celebrou por primeira vez en Europa, na cidade da Coruña.

Este torneo reuniu a algúns dos mellores competidores do mundo, e a súa vitoria foi un fito importante para os dardos en Galicia. Ambos foron recibidos no Concello de Baiona polo alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, e a concelleira de Deportes, Ana María Iglesias, que, ademais de parabenizalos, agradecéronlles a súa dedicación e implicación nesta afección.

Desde o seu club, o Tabu Darts de Baiona, cren que este éxito non só representa un orgullo persoal , senón tamén un gran impulso para fomentar a práctica dos dardos na zona.