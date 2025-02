Bailar reggaeton será máis barato para o público nigranés

O alcalde de Nigrán, Juan A. González, e o co-director do Reggaeton Beach Festival (RBF), Raúl Rojas, anunciaron un desconto do 50% nas entradas para a veciñanzas de Nigrán e a preferencia para desempregados locais nos postos de traballo do evento. O festival, que se celebrará os días 26 e 27 de xullo en Porto do Molle, converteu Nigrán nun destino clave para o turismo musical, impulsando a economía local. No 2024, atraeu a máis de 28.000 asistentes diarios. Ademais de artistas confirmados como Chencho Corleone e Ñengo Flow, a edición de 2025 mellorará a experiencia do público cun novo escenario e zonas renovadas. O festival, que se celebrará tamén en outras cidades de España, reforza a súa posición como un evento esencial no calendario musical e turístico do país.